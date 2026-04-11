အာဆီယံ-ဗီယင်နာကော်မတီ (AVC)၏ ချစ်ကြည်ရေး ဘိုးလင်းပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာသံရုံး/အဖွဲ့ရုံး ပါဝင်ဆင်နွှဲ

(၁၀-၄-၂၀၂၆ ရက်၊ ဗီယင်နာ)
ဩစတြီးယားနိုင်ငံ၊ ဗီယင်နာမြို့အခြေစိုက် အာဆီယံနိုင်ငံသံရုံး/ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံး များ၏ ASEAN Sports Day Event အဖြစ် ချစ်ကြည်ရေး ဘိုးလင်းပြိုင်ပွဲကို အာဆီယံ-ဗီယင်နာ ကော်မတီ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သည့် ဖိလစ်ပိုင်သံရုံး/အဖွဲ့ရုံးက ကြီးမှူး၍ ၉-၄-၂၀၂၆ ရက်တွင် ဗီယင်နာမြို့ရှိ Plus Bowling Center ၌ ကျင်းပခဲ့သည်။
အဆိုပါပြိုင်ပွဲသို့ သံအမတ်ကြီး ဦးမင်းသိမ်း ဦးဆောင်သည့် မြန်မာသံရုံး/အဖွဲ့ရုံး ဝန်ထမ်းများနှင့် မိသားစုများပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါသည်။ ပြိုင်ပွဲအပြီးတွင် သံအမတ်ကြီးများနှင့် သံရုံးယာယီတာဝန်ခံများက အနိုင်ရရှိသူများအား ဆုများ အသီးသီး ချီးမြှင့်ပေးအပ်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။