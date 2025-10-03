အာဆီယံ-ဗီယင်နာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ယူထားသောမြန်မာသံအမတ်ကြီး ဩစတြီးယား ဖက်ဒရယ်ဥရောပနှင့်နိုင်ငံတကာရေးရာဝန်ကြီးဌာန၌ ကျင်းပသည့် အာဆီယံဆိုင်ရာစားပွဲဝိုင်း ဆွေးနွေးဖလှယ်ပွဲသို့တက်ရောက်

(၃၀-၉-၂၀၂၅ ရက်၊ ဗီယင်နာ)
အာဆီယံ-ဗီယင်နာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ၂၀၂၅ခုနှစ် ဇွန်လမှ ဒီဇင်ဘာလ အထိ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးမင်းသိမ်းသည် ဗီယင်နာမြို့အခြေစိုက် အာဆီယံနိုင်ငံသံရုံးများမှ သံရုံးအကြီးအကဲများနှင့် အတူ ၃၀-၉-၂၀၂၅ ရက်တွင် ဩစတြီးယား ဖက်ဒရယ်ဥရောပနှင့် နိုင်ငံတကာရေးရာဝန်ကြီးဌာန၌ ကျင်းပသည့် အာဆီယံဆိုင်ရာ စားပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးဖလှယ်ပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲတွင် အာဆီယံသံရုံးအကြီးအကဲများသည် ဩစတြီးယားဖက်ဒရယ် ဥရောပနှင့် နိုင်ငံတကာရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံရေးရာဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် သံအမတ်ကြီး မစ္စစ် ဟာနာလစ်ကိုး၊ ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးမှ ဥရောပသမဂ္ဂ၊ နိုင်ငံတကာနှင့် အထွေထွေရေးရာဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ ကလေးမန်း မဲယာ-ဟတ်တင်း၊ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများနှင့် အာဆီယံနှင့် ဩစတြီးယားနိုင်ငံအကြား ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု၊ အာဆီယံနှင့် အီးယူအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပိုမိုတိုးမြှင့်ရေးကိစ္စရပ်များ အပေါ် ရင်းနှီးစွာဖြင့်ဆွေးနွေးအမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။