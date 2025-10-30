အာဆီယံ၏ မိတ်ဖက်နိုင်ငံများနှင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးများသို့ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တက်ရောက်

(၂၇-၁၀-၂၀၂၅ ရက်၊ ကွာလာလမ်ပူ)
(၄၇)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့်ဆက်စပ်ထိပ်သီး အစည်းအဝေးများ သို့ တက်ရောက်လျက်ရှိသည့် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ၂၇-၁၀-၂၀၂၅ ရက်တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်သည့် (၂၆)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-ကိုရီးယားထိပ်သီးအစည်းအဝေး၊ (၂၈) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ အပေါင်းသုံး ထိပ်သီးအစည်းအဝေး၊ (၅)ကြိမ်မြောက် ဒေသတွင်းဘက်စုံစီးပွားရေး မိတ်ဖက်ပြုမှု ခေါင်းဆောင်များထိပ်သီးအစည်းအဝေး၊ (၂၀)ကြိမ်မြောက် အရှေ့အာရှထိပ်သီး အစည်းအဝေး၊ (၁၅)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-ကုလသမဂ္ဂ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် မလေးရှား နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ဇနီးတို့မှ တည်ခင်းဧည့်ခံသည့် ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲတို့သို့ တက်ရောက်ခဲ့ ပါသည်။
အာဆီယံ၏ မိတ်ဖက်နိုင်ငံများနှင့် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးများ၌ လက်ရှိပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအပေါ် ပြန်လည်သုံးသပ်၍ အနာဂတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ နှင့် ဒေသတွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာကိစ္စရပ်များအပေါ် အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ထိပ်သီးအစည်းအဝေးများ၌ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်ခေါင်းဆောင်က အာဆီယံ၏ မိတ်ဖက် တစ်နိုင်ငံချင်းအလိုက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မူဘောင်အတွင်းမှ အာဆီယံနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု များကို မြှင့်တင်သွားကြရန်၊ အနာဂတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို ပုံဖော်ရာတွင် လက်တွေ့ကျ ပြီး အပြန်အလှန်အကျိုးရှိစေမည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ကာ အားလုံးပါဝင် လျက် ဆောင်ရွက်သွားရန် တိုက်တွန်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
ထို့ပြင် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်က အာဆီယံတူညီဆန္ဒ (၅)ချက်ကို အကောင် အထည်ဖော်ရာ၌ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသည့် အခြေအနေများ၊ လွတ်လပ်မျှတပြီး၊ အားလုံး ပါဝင်ကာ အများကယုံကြည်လက်ခံသည့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရေးအတွက် ပြင်ဆင ်ဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများချုပ်ငြိမ်းရေးနှင့် ရေရှည်တည်တံ့သော ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရန်အတွက် အစိုးရ၏ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်ရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး နှင့် ပြည်သူများ၏လုံခြုံရေးတို့ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့် တုံံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများကို ထည့်သွင်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။