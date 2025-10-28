အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ မလေးရှားနိုင်ငံမှ (၄၇) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးများကို အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပခဲ့ခြင်းနှင့် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တက်ရောက်ခဲ့ခြင်း

(၂၅-၁၀-၂၀၂၅ ရက်၊ ကွာလာလမ်ပူ)
အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ မလေးရှားနိုင်ငံသည် ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ လ ၂၅ ရက်မှ ၂၈ ရက်အထိ မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ကွာလာလမ်ပူမြို့၌ (၄၇) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီး အစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးများကို အိမ်ရှင်အဖြစ် ကျင်းပလျက်ရှိပါသည်။
အဆိုပါအစည်းအဝေးများသို့ မလေးရှားနိုင်ငံ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးဆောင်သော မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
(၂၅-၁၀-၂၀၂၅) ရက်တွင် (၄၇) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီး အစည်းအဝေးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ညှိနှိုင်းသည့် အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး၊ (၃၀) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံနိုင်ငံရေးနှင့် လုံခြုံရေးအသိုက်အဝန်းကောင်စီ အစည်းအဝေး၊ (၃၇) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကောင်စီ အစည်းအဝေးနှင့် အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများနှင့် အာဆီယံစီးပွားရေးဝန်ကြီးများ ပူးတွဲအစည်းအဝေးတို့ကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အစည်းအဝေးများတွင် အာဆီယံအသိုက်အဝန်းထူထောင်ရေးကိစ္စရပ်များ၊ အာဆီယံ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် (တူညီဆန္ဒ) (၅) ချက်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကိစ္စရပ်များ၊ အာဆီယံ မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ တီမောလက်စ်တေနိုင်ငံမှ (၁၁) နိုင်ငံမြောက် အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဝင်ရောက်ခြင်းကိစ္စရပ်များနှင့် အာဆီယံနိုင်ငံရေးနှင့် လုံခြုံရေးအသိုက်အဝန်းနှင့် စီးပွားရေးအသိုက်အဝန်းတို့အကြား ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စရပ်များကို အမြင်ချင်း ဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
အစည်းအဝေးများ၌ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်က အာဆီယံအသိုက်အဝန်း ထူထောင်ရေး ကြိုးပမ်းရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အပြည့်အဝ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ခဲ့ပါကြောင်း၊ အာဆီယံအသိုက်အဝန်းထူထောင်ရေး မျှော်မှန်းချက် ၂၀၄၅ အကောင်အထည်ဖော်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အပြည့်အဝ ပူးပေါင်းသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်၍ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်က မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရသည် မိမိတို့ နိုင်ငံ၏ ဦးတည်မျှော်မှန်းချက်များနှင့် မြေပြင်အခြေအနေတို့အပေါ်မူတည်၍ အာဆီယံထုတ်ပြန် ကြေညာချက်(တူညီဆန္ဒ) (၅) ချက် အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ ပါကြောင်း၊ မကြာမီ ပြည်သူများ၏ ဆန္ဒကို ထင်ဟပ်စေမည့် အားလုံးပါဝင်ပြီး၊ လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသော ပါတီစုံအထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကြီးကို ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် နိုင်ငံတကာမှ လေ့လာသူများ လာရောက်လေ့လာရန် ဖိတ်ခေါ်ထားပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ပြည်တွင်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဦးတည်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အာဆီယံမိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်က မြန်မာနိုင်ငံသည် လက်ရှိတွင် အာဆီယံ-ရုရှားမိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေး ညှိနှိုင်းရေးမှူးနိုင်ငံအဖြစ် အာဆီယံနှင့် ရုရှားနိုင်ငံတို့အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ တိုးမြင့် စေရန်အတွက် ပေါင်းကူးသဖွယ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးနေမှုအခြေအနေများကို ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့အပြင် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်က မြန်မာနိုင်ငံသည် ဒေသတွင်း ပေါင်းစည်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကို အထူးလိုလားသည့် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည် နှင့်အညီ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်ကောင်းပီသစွာဖြင့် တီမောလက်စ်တေနိုင်ငံမှ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာမည့်အပေါ် ကြိုဆို ကြောင်းနှင့် အာဆီယံအသိုက်အဝန်းထူထောင်ရေးတွင်လည်း အတူတကွ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများနှင့် အာဆီယံစီးပွားရေးဝန်ကြီးများပူးတွဲအစည်းအဝေး၌ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်က ဒေသတွင်းပေါင်းစည်းရေးနှင့် ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွမ်းတို့ အတွက် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသည် ပင်မထောက်တိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အညီ အာဆီယံ နိုင်ငံရေးနှင့်လုံခြုံရေးအသိုက်အဝန်းမဏ္ဍိုင်နှင့် အာဆီယံစီးပွားရေးအသိုက်အဝန်းမဏ္ဍိုင် တို့အကြား ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်သွားကြမည်ဖြစ်ကြောင်း အကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။