အာဆီယံအဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများအစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများသို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တက်ရောက်

(၁၀-၄-၂၀၂၆ ရက်၊ မနီလာ)
၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၇ ရက်မှ ၉ ရက်အထိ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ မနီလာမြို့၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အာဆီယံအဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများအစည်းအဝေး၊ အရှေ့တောင်အာရှ နျူကလီးယားလက်နက် ကင်းမဲ့ရေးဇုန် အမှုဆောင်ကော်မတီအစည်းအဝေး၊ အာဆီယံသို့ တီမောလက်စ်တေနိုင်ငံ ဝင်ရောက်ခြင်းဆိုင်ရာ (၁၉) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကောင်စီလုပ်ငန်းအဖွဲ့ အစည်းအဝေးနှင့် (၂၈) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-အိန္ဒိယ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများအစည်းအဝေးတို့သို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးဟောက်ခန့်ဆုမ်း ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အာဆီယံအဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများအစည်းအဝေးကို ၇-၄-၂၀၂၆ ရက်၌ ကျင်းပပြုလုပ် ရာတွင် အာဆီယံအသိုက်အဝန်းထူထောင်ရေးကိစ္စရပ်များ၊ အရှေ့တောင်အာရှချစ်ကြည်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစာချုပ်သို့ ဝင်ရောက်ရန် လျှောက်ထားမှုများနှင့် အကောင်အထည်ဖော်မှု ကိစ္စရပ်များအပါအဝင် အာဆီယံ၏ ပြင်ပဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ ပင်လယ်ရေကြောင်းကဏ္ဍအပါအဝင် အာဆီယံမူဘောင်အတွင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအပေါ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
အရှေ့တောင်အာရှ နျူကလီးယားလက်နက်ကင်းမဲ့ရေးဇုန် အမှုဆောင်ကော်မတီ အစည်းအဝေးနှင့် အာဆီယံသို့ တီမောလက်စ်တေနိုင်ငံ ဝင်ရောက်ခြင်းဆိုင်ရာ (၁၉) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကောင်စီ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအဝေးတို့ကို ၈-၄-၂၀၂၆ ရက်၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာတွင် အရှေ့တောင်အာရှ နျူကလီးယားလက်နက်ကင်းမဲ့ရေးဇုန် နောက်ဆက်တွဲ စာချုပ်သို့ နျူကလီးယားလက်နက်ပိုင်ဆိုင်သည့် (၅) နိုင်ငံမှ ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးရေးကိစ္စ၊ အရှေ့ တောင်အာရှ နျူကလီးယားလက်နက်ကင်းမဲ့ရေးဇုန်လုပ်ငန်းအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်မှုကိစ္စရပ်များနှင့် တီမောလက်စ်တေနိုင်ငံက အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီးနောက် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ရှိသည့် ကိစ္စရပ်များအပေါ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
အာဆီယံ-အိန္ဒိယ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများအစည်းအဝေးကို ၉-၄-၂၀၂၆ ရက်၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာတွင် အာဆီယံ-အိန္ဒိယမိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် အနာဂတ်ဦးတည်ချက်များနှင့် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
မြန်မာကိုယ်စားလှယ်ခေါင်းဆောင်က အစည်းအဝေးများတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အပြုသဘောဆောင်သည့် ရပ်တည်ချက်များနှင့် နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒအပေါ် အခြေခံကာ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများကို အသိပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် တီမောလက်စ်တေနိုင်ငံက အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီးနောက် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍လည်းကောင်း၊ အာဆီယံ၏ ပြင်ပဆက်ဆံရေးတွင်လည်းကောင်း အာဆီယံပဋိညာဉ်စာတမ်းနှင့် အရှေ့တောင်အာရှ ချစ်ကြည်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစာချုပ်ပါ အခြေခံမူများ၊ အထူးသဖြင့် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေးကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမပြုရေးမူတို့ကို လေးစားလိုက်နာ၍ အာဆီယံအချက်အချာကျမှုကို အလေးထားဆောင်ရွက်သွားရန် အရေးကြီးကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။