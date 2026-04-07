အာဆီယံဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်က  (၂၄) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-ရုရှား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ပူးတွဲကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် ပူးတွဲသဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်

(၄-၄-၂၀၂၆ ရက်၊ ဂျကာတာမြို့)
အာဆီယံဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်၊ သံအမတ်ကြီး ဦးအောင်မျိုးမြင့်သည် အာဆီယံ-ရုရှား ဆွေးနွေးဖက်ဆက်ဆံရေး၏ လက်ရှိညှိနှိုင်းရေးမှူးအနေဖြင့် အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံး၌ ၁-၄-၂၀၂၆ ရက်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် (၂၄) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-ရုရှား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ပူးတွဲကော်မတီအစည်းအဝေး၌ အာဆီယံဆိုင်ရာ ရုရှားသံအမတ်ကြီး H.E. Evgeny Zagaynov နှင့်အတူ ပူးတွဲသဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
အစည်းအဝေးတွင် အာဆီယံ-ရုရှား ဆက်ဆံရေး (၃၅) နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အာဆီယံ-ရုရှား မဟာဗျူဟာမြောက် မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေး၏ အဓိကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများအပေါ် အမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြပြီး၊ စွမ်းအင်လုံခြုံရေး၊ ဇီဝဘေးကင်းလုံခြုံရေး၊ ခေတ်မီမြို့ပြများ၊ ဒီဂျစ်တယ် စီးပွားရေးနှင့် ဉာဏ်ရည်တု (AI)၊ သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၊ ပညာရေး၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ပြည်သူအချင်းချင်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့် လူငယ်ဖလှယ်ရေးအစီအစဉ်များအပြင် စီးပွားရေးချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု စသည်တို့အပါအဝင် နှစ်ဖက်အကျိုးရှိစေမည့်ကဏ္ဍများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဆက်လက်နက်ရှိုင်းစေနိုင်ရေးနှင့် အာဆီယံနှင့် EAEU တို့အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပိုမိုခိုင်မာစေနိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ထို့အပြင် အစည်းအဝေးတွင် ASEAN Center in MGIMO University ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ် အသိအမှတ်ပြုချီးကျူးခဲ့ပြီး၊ ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့သည့် အာဆီယံကျောင်းသားများအတွက် MGIMO ၏ မဟာဘွဲ့သင်တန်းအစီအစဉ်ကိုလည်း အာဆီယံဘက်မှ အပြုသဘောဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြသည်။
အစည်းအဝေးသို့ အာဆီယံဆိုင်ရာ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အာဆီယံဆိုင်ရာ ရုရှားအဖွဲ့ရုံးနှင့် ရုရှားနိုင်ငံမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။