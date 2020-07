အာဆီယံဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် Jakarta Forum on ASEAN-China Relations: Exploring ASEAN-China Partnership on Blue Economy ဖိုရမ်သို့ တက်ရောက်ခဲ့ခြင်း

(၁၆-၇-၂၀၂၀ ရက်၊ ဂျကာတာမြို့)

ဂျကာတာမြို့အခြေစိုက်၊ အာဆီယံဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးမှ အာဆီယံဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်မျိုးမြင့်သည် ၁၆-၇-၂၀၂၀ ရက်တွင် ကျင်းပသည့် Jakarta Forum on ASEAN-China Relations: Exploring ASEAN-China Partnership on Blue Economy သို့ Video Conference ဖြင့် ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းဖိုရမ်သို့ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ လက်ထောက်ဝန်ကြီး H.E. Chen Xiaodong ၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ လက်ထောက်အတွင်းဝန်နှင့် အာဆီယံဆိုင်ရာ ဖိလစ်ပိုင်အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီး H.E. Junever M. Mahilum-West၊ အာဆီယံစီးပွား‌ရေးအသိုက်အဝန်းဆိုင်ရာ ဒုတိယအတွင်းရေးမှူးချုပ် Dr. Aladdin D. Rillo၊ အာဆီယံဆိုင်ရာ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့မှ ဘာသာရပ်ကျွမ်းကျင်သူများ တက်‌ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံမှ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ ကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနများမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာဆီယံရေးရာဦးစီးဌာနမှ ဘာသာရပ်တာဝန်ခံအရာရှိများ ပါဝင်တက်‌‌ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

ယင်းဖိုရမ်တွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလအတွင်း ကျင်းပခဲ့သည့် (၂၁) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-တရုတ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် ခေါင်းဆောင်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့သော Blue Economy ကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြှင့်တင်ရေးအတွက် အဏ္ဏဝါဂေဟစနစ်ထိန်းသိမ်းရေး၊ ရေထွက်အရင်းအမြစ်များ ရေရှည်တည်တံ့စွာ ထိန်းသိမ်းရေး၊ အာဆီယံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံအကြား Blue Economy ဆိုင်ရာ သဘောတရားများ၊ မူဝါဒများ၊ ရည်ရွယ်ချက်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။