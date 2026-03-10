အာဆီယံဆက်စပ်အစည်းအဝေးများသို့ အာဆီယံဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် တက်ရောက်

(၆-၃-၂၀၂၆ ရက်၊ ဂျကာတာ)
အာဆီယံဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်မျိုးမြင့်သည် အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံး၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် (၂၆) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-အိန္ဒိယ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ပူးတွဲကော်မတီအစည်းအဝေး၊ (၅) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-ယူကေ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ပူးတွဲကော်မတီအစည်းအဝေးနှင့် (၁၄) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-ကနေဒါ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ပူးတွဲကော်မတီအစည်းအဝေးများသို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့သည်။
၁၃-၂-၂၀၂၆ ရက်တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် (၂၆)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-အိန္ဒိယ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ပူးတွဲကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် အာဆီယံ-အိန္ဒိယဘက်စုံ မဟာဗျူဟာမြောက် ဆက်ဆံရေး ပိုမိုတိုးတက်စေရေးအတွက် အမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြပြီး၊ အာဆီယံ-အိန္ဒိယ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ် (၂၀၂၆-၂၀၃၀)အောက်၌ ဆက်လက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည့်ကိစ္စရပ်များနှင့် ၂၀၂၆ ခုနှစ်အား အာဆီယံ-အိန္ဒိယ ပင်လယ်ရေကြောင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနှစ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်ဖြစ်ရာ ယခုနှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်သွားမည့် ပင်လယ်ရေကြောင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အစီအစဉ်များအပေါ် အလေးထား ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ဆက်လက်၍ ၄-၃-၂၀၂၆ ရက်တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် (၅) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-ယူကေ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ပူးတွဲကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် အာဆီယံ-ယူကေ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ် (၂၀၂၂-၂၀၂၆) အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အပေါ် ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင် ၂၀၂၆ ခုနှစ်အတွင်း ကျင်းပမည့် အာဆီယံ-ယူကေ ဆွေးနွေးဖက် ဆက်ဆံရေး (၅) နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ် လှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်များအား ရေးဆွဲခဲ့ကြပြီး အာဆီယံအသိုက်အဝန်း မျှော်မှန်းချက် ၂၀၄၅ နှင့်အညီ အာဆီယံ-ယူကေ အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြှင့်တင်နိုင်မည့် အလားအလာရှိသောနယ်ပယ်များကို ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
အလားတူ ၆-၃-၂၀၂၆ ရက်တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် (၁၄) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-ကနေဒါ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ပူးတွဲကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် အာဆီယံ-ကနေဒါ လုပ်ငန်း အစီအစဉ် (၂၀၂၁-၂၀၂၅)ကို အပြည့်အဝ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့မှုအပေါ် ချီးကျူးဂုဏ်ပြု ခဲ့ပြီး၊ မကြာမီကာလအတွင်း လုပ်ငန်းအစီအစဉ်အသစ် (၂၀၂၆-၂၀၃၀)ကို အတည်ပြု ထုတ်ပြန်နိုင်ရန် ကြိုဆိုမျှော်လင့်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် တက်ရောက်လာကြသူများသည် အာဆီယံ-ကနေဒါ လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်ရေး သဘောတူညီချက် (ACFTA) ညှိနှိုင်းမှုများ ကို ၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် အပြီးသတ်နိုင်ရေးနှင့် ၂၀၂၇ ခုနှစ်တွင် ကျရောက်မည့် ဆွေးနွေးဖက် ဆက်ဆံရေး နှစ်(၅၀)ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အာဆီယံ-ကနေဒါ အထိမ်းအမှတ်ထိပ်သီး အစည်းအဝေး ကျင်းပသွားရေးတို့ အပါအဝင် နှစ်ဖက် အကျိုးရှိမည့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။