စင်ကာပူနိုင်ငံအခြေစိုက် အာဆီယံသံရုံးများက အာဆီယံဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲ (ASEAN Gala Night) အခမ်းအနားကို ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့၊ ၁၈၃၀ နာရီမှ ၂၂၀၀ နာရီအထိ စင်ကာပူမြို့ရှိ Grand Copthorne Waterfront Hotel ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ မြန်မာသံရုံး၊ စင်ကာပူမြို့မှ သံရုံးယာယီတာဝန်ခံ/ သံအမတ်ဒေါက်တာဇော်မင်းအောင်နှင့် သံရုံးဝန်ထမ်းများ ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ ASEAN Gala Night အခမ်းအနားသို့ စင်ကာပူနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် H.E. Mr. Albert Chua နှင့်တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ စင်ကာပူမြို့အခြေစိုက် အာဆီယံသံရုံးများနှင့် ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံသံရုံးများမှ သံအမတ်ကြီးများ၊ သံတမန်များနှင့် အခြား ဖိတ်ကြားထားသည့် ဧည့်သည်တော်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
ASEAN Gala Night အခမ်းအနားတွင် အာဆီယံသံရုံးများမှ ၎င်းတို့၏ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အဆိုအကများဖြင့် ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့ပြီး ရိုးရာအစားအစာများဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ပါသည်။ မြန်မာသံရုံးမှ မြန်မာ့ရိုးရာ ထိုင်မသိမ်းဝတ်စုံများဖြင့် သရုပ်ပြသခြင်းနှင့် “သင်္ကြန်မိုး” အကတို့ဖြင့် ပါဝင်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါသည်။
ထို့အပြင် မြန်မာသံရုံးမှ မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုပစ္စည်းများ၊ လက်ဝတ်ရတနာများကို မြန်မာပြခန်းငယ်၌ ခင်းကျင်းပြသခဲ့ကာ တက်ရောက်လာသည့် ဧည့်သည်တော်များအား မြန်မာ အစားအစာများဖြစ်ကြသော ကြာဇံကြော်၊ ကြက်သားကြော်၊ မုန့်လင်မယားနှင့် ငှက်ပျောသီး ဆနွင်းမကင်းတို့ဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ပါသည်။
အာဆီယံဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲ (ASEAN Gala Night) သို့ မြန်မာသံရုံး၊ စင်ကာပူမြို့က ပါဝင်တက်ရောက်(၁၁-၁၁-၂၀၂၅ ရက်၊ စင်ကာပူ)
