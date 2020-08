အာဆီယံကော်မတီ၊ အော်တာဝါမြို့၏ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ မြန်မာသံအမတ်ကြီးက ဦးဆောင်၍ (၅၃) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံနေ့အခမ်းအနား ကျင်းပခဲ့ခြင်း

(၁၄-၈-၂၀၂၀ ရက်၊ အော်တာဝါ)

၁။ အာဆီယံကော်မတီ၊ အော်တာဝါမြို့ (ASEAN Committee in Ottawa) ၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လမှ ဒီဇင်ဘာလအထိ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသည့် မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မျိုးထွဋ်က ဦးဆောင်၍ (၅၃) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံနေ့အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကို ယနေ့ ၁၄-၈-၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ နံနက် ၁၀၀၀ နာရီမှ ၁၁၀၀နာရီအထိ Video Conference စနစ်အသုံးပြု၍ Virtual Celebration တစ်ရပ် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

၂။ အခမ်းအနားသို့ ကနေဒါနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန Assistant Deputy Minister for Asia-Pacific and Canada’s Senior Official to ASEAN H.E. Paul Thoppil နှင့် အရှေ့အာရှ၊ အာရှပစိဖိတ်နှင့် အာဆီယံဉီးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Mr. Peter Lundy၊ အော်တာဝါမြို့ရှိ အာဆီယံသံရုံးများနှင့် အာဆီယံ+၁/အာဆီယံ မိတ်ဖက်နိုင်ငံများဖြစ်သော အိန္ဒိယ၊ ဂျပန်၊ ဩစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန်နိုင်ငံတို့မှ သံအမတ်ကြီးများ၊ တရုတ်နှင့် ရုရှားနိုင်ငံတို့မှ ဒုတိယအကြီးအကဲများ၊ အာဆီယံသံရုံးမှ ဒုတိယအကြီးအကဲများနှင့် ASEAN Committee in Ottawa ၏ Working Group အဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

၃။ အခမ်းအနားကို ASEAN anthem – The ASEAN Way (video clip) ဖြင့် အလံအား ဂါရဝပြုလျက် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ အစီအစဉ်အရ ဂျကာတာမြို့၊ အာဆီယံ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံး၌ ၈-၈-၂၀၂၀ ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့သော (၅၃) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံနေ့ အခမ်းအနားတွင် အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ် H.E. Dato Lim Jock Hoi ၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E Retno Marsudi နှင့် အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သော ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Pham Binh Minh တို့ ပြောကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်း(video clip) များဖြင့် ပြသခဲ့ပါသည်။

၄။ ထို့နောက် အာဆီယံကော်မတီ၊ အော်တာဝါမြို့၏ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ မြန်မာသံအမတ်ကြီးက မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်၊ ကနေဒါ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ Assistant Deputy Minister for Asia-Pacific နှင့် Canada’s Senior Official to ASEAN H.E. Paul Thoppil က အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် တက်ရောက်လာသည့် ASEAN Dialogue Partners နိုင်ငံများက အာဆီယံနေ့အတွက် ဂုဏ်ပြုနှုတ်ခွန်းဆက်စကား အသီးသီး ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် Committee of ASEAN Youth Cooperation ၏ Musical Interlude Video နှင့် C-ASEAN မှ တင်ဆက်သည့် ‘ASEAN as One’ တေးဂီတရုပ်သံ (video clip) တင်ဆက်လျက် အခမ်းအနားကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။