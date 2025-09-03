အာဆီယံကော်မတီဝါရှင်တန် (ACW)၏ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်လွှဲပြောင်းပွဲအခမ်းအနားသို့ မြန်မာသံရုံးယာယီတာဝန်ခံတက်ရောက် (၂၉-၈-၂၀၂၅ ရက်)

(၂၉-၈-၂၀၂၅ ရက်၊ ဝါရှင်တန်)
ဝါရှင်တန်မြို့အခြေစိုက် အာဆီယံကော်မတီဝါရှင်(ASEAN Committee in Washington, ACW)၏ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ထိုင်းသံအမတ်ကြီး H.E. Dr. Suriya Chindawongse က အာဆီယံကော်မတီဝါရှင်တန်၏ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်လွှဲပြောင်းပေးအပ်သည့် အခမ်းအနားကို ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၉ ရက်၊ ညနေပိုင်းတွင် ထိုင်းသံရုံး၌ ကျင်းပခဲ့ရာ မြန်မာသံရုံးမှ သံရုံးယာယီတာဝန်ခံ/သံအမတ်သည် ဝါရှင်တန်မြို့အခြေစိုက်အာဆီယံသံရုံးများမှ သံအမတ်ကြီးများ၊ သံရုံး ယာယီတာဝန်ခံများ၊ လေ့လာသူတီမောလက်စ်တေသံအမတ်ကြီးနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အတူ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနား၌ ထိုင်းသံအမတ်ကြီး H.E. Dr. Suriya Chindawongse က အာဆီယံကော်မတီ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူစဉ်ကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မိန့်ခွန်းပြောကြား ခဲ့ပြီး၊ အာဆီယံကော်မတီဝါရှင်တန်၏ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆက်လက်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့် ဗီယက်နမ်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Nguyen Quoc Dzung က အာဆီယံကော်မတီဝါရှင်တန်၏ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ် များနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ယင်းနောက် အာဆီယံကော်မတီဝါရှင်တန်၏ အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကို ထိုင်းသံအမတ်ကြီးက ဗီယက်နမ်သံအမတ်ကြီးထံသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။