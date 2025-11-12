ကူဝိတ်ရှိ အာဆီယံနိုင်ငံသံရုံးများမှ သံအမတ်ကြီးများ၊ သံရုံးယာယီတာဝန်ခံများပါဝင် သည့် အာဆီယံကော်မတီကူဝိတ် (ASEAN Committee Kuwait -ACK) ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ သည် ACK လက်ရှိဥက္ကဌ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး Mrs. Lena Maryana က ဦးဆောင် ၍ ကူဝိတ်သတင်းအေဂျင်စီ (Kuwait News Agency-KUNA) ခေတ္တညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Mohammad Al-Mannai အား KUNA ရုံး၌ ၂၀၂၅ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့တွင်သွား ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ ယင်းတွေ့ဆုံပွဲသို့ ကူဝိတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးချမ်းအေး ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲ၌ ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားများ ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက် အာဆီယံ နှင့် ကူဝိတ်တို့အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ၊ KUNA မှ အာဆီယံနိုင်ငံအချို့ရှိ သတင်းဌာန များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပြုလုပ်နေသည့်ကိစ္စများ၊ ဆက်လက်၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင် မည့်အလားအလာများကို KUNA ခေတ္တညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့အတူ ACK လက်ရှိဥက္ကဌနှင့် အာဆီယံနိုင်ငံသံရုံးများမှ သံအမတ်ကြီးများ၊ သံရုံးယာယီ တာဝန်ခံများကလည်း KUNA နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုပြုလုပ်နိုင်မည့် အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် ACK က KUNA ခေတ္တညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အား အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ် လက်ဆောင် ပစ္စည်းပေးအပ်ခဲ့ပြီး အမှတ်တရစုပေါင်းဓါတ်ပုံများရိုက်ကူးခဲ့ကြပါသည်။
အာဆီယံကော်မတီကူဝိတ်နှင့် ကူဝိတ်သတင်းအေဂျင်စီ၏ ခေတ္တညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တို့ တွေ့ဆုံပွဲသို့ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ပါဝင်တက်ရောက်(၁၁-၁၁-၂၀၂၅ ရက်၊ ကူဝိတ်)
