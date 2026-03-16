အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသအခြေအနေနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ၏ အထူးအစည်းအဝေးသို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် တက်ရောက်

(၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၃ ရက်၊ နေပြည်တော်)
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးဟောက်ခန့်ဆုမ်းသည် ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၃ ရက်တွင် ဗီဒီယိုကွန်းဖရင့်စနစ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသအခြေအနေနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ၏ အထူးအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
အစည်းအဝေးတွင် အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများက အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ၏ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများ၊ အာဆီယံအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအခြေအနေများနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်နည်းလမ်းများကို ဆွေးနွေးအမြင်ခြင်းဖလှယ်ခဲ့ကြသည်။ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်က အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ၏ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများနှင့် တင်းမာမှုမြင့်တက်သည့်အခြေအနေတို့အပေါ် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် လွန်စွာစိုးရိမ်ပူပန်လျက်ရှိကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးမူကြီး (၅)ချက်အပေါ်အခြေခံသည့် အပြုသဘောတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုနှင့် သံတမန်ရေးကြိုးပမ်းမှုများကသာ ပဋိပက္ခကို ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အရှေ့ အလယ်ပိုင်းပဋိပက္ခတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့် နိုင်ငံများအနေဖြင့် နိုင်ငံတိုင်း၏ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် နယ်မြေတည်တံ့ခိုင်မြဲမှုကို အပြန်အလှန်လေးစား၍ ပဋိပက္ခနှင့်တင်းမာမှုများကိုလျှော့ချကာ ပြဿနာကို ငြိမ်းချမ်းစွာဆွေးနွေးအဖြေရှာရန် တိုက်တွန်းကြောင်းဖြင့် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။