အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအကယ်ဒမီ၏ (၁၄) ကြိမ်မြောက်ညီလာခံသို့ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တက်ရောက်မိန့်ခွန်းပြောကြား

(၄-၁၁-၂၀၂၅ ရက်၊ ဗီယင်နာ)
ဩစတြီးယားနိုင်ငံ၊ ဗီယင်နာမြို့အခြေစိုက် ကုလသမဂ္ဂနှင့်အခြားနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း များဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် သံအမတ်ကြီး ဦးမင်းသိမ်းသည် ၄-၁၁-၂၀၂၅ ရက်တွင် ဗီယင်နာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစင်တာ၌ ကျင်းပခဲ့သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးအကယ်ဒမီ (IACA) အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ (၁၄)ကြိမ်မြောက် ညီလာခံသို့တက်ရောက် ခဲ့ပြီး၊ အထွေထွေမူဝါဒရေးရာမိန့်ခွန်းပြောကြားမှုကဏ္ဍတွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်က ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၊ အထူးသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံ များအတွက် IACA ကပေးအပ်နေသည့် သင်တန်းများ၊ သုတေသနနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှု ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအပေါ် အပြည့်အဝထောက်ခံကြောင်း၊ မည်သည့်နိုင်ငံမျှ နောက်ကျ မကျန်ရစ် စေရေးအတွက် ပညာသင်ဆုများနှင့် သင်တန်းကြေးသက်သာသည့် အစီအစဉ်များ ပေးအပ်နိုင်ရန် အရေးကြီးကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး၊ ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှု ရှိရေး၊ ပွင့်လင်းမြင်သာရေးနှင့် တာဝန်ခံမှုရှိရေးတို့အတွက် အဂတိတိုက်ဖျက် ရေးမဟာဗျူဟာ စီမံချက် ၂၀၂၂-၂၀၂၅ ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ ယင်းစီမံချက်ကို ၂၀၂၆-၂၀၃၀ ကာလအထိ သက်တမ်းတိုး ဆောင်ရွက်သွားရန် စီစဉ်ထားကြောင်း ဆွေးနွေး ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်၍ ဆွေးနွေးရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်အနေ ဖြင့် အဂတိလိုက်စားမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းခြင်း၊ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း အဂတိလိုက်စားမှု တားဆီးကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေးရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပခြင်းတို့ ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပြီး၊ နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ရာတွင် မိတ်ဖက်နိုင်ငံများနှင့် နားလည်မှု စာချွန်လွှာများ (MoU) လက်မှတ်ရေးထိုးဆောင်ရွက်နေမှု၊ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက် (GlobE Network)အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင်ပါဝင်မှု၊ ကုလသမဂ္ဂ၏ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ကွန်ဗင်းရှင်း (UNCAC) ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးများတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်တက်ရောက်နေမှုနှင့် အာဆီယံ အဂတိ လိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့(ASEAN-PAC)နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံက လာမည့် ၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် ASEAN-PAC၏ အကြီးအမှူးများအစည်းအဝေးကို အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံ ကျင်းပသွားရန်ရှိမှုတို့ကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။