အထူးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူများအနေဖြင့် စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့် ဘက်လိုက်မှုမရှိဘဲ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျ ပြုမူဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်မိုးထွန်းက တုံ့ပြန်ပြောကြား

အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်က ပြောကြားရာ၌ ဒီမိုကရေစီ ခရီးလမ်းကြောင်းတွင် ရေရှည်တည်တံ့သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့သည် ဒင်္ဂါးပြားတစ်ခု၏ မျက်နှာစာနှစ်ဖက်ကဲ့သို့ပင် မုချယှဉ်တွဲလျက်ရှိကြောင်း အလေးအနက် ပြောကြားကာ၊ မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ် စတင်တာဝန် ထမ်းဆောင်စဉ် ကတည်းက အကန့်အသတ်များကြားမှ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် အဓွန့်ရှည်တည်တံ့သည့် အလုံးစုံ ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရေးအတွက် အစွမ်းကုန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမှုများကို ပြောကြားခဲ့သည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံနှင့် ဘာသာပေါင်းစုံ စုဝေးနေထိုင်လျက် ရှိကြောင်း၊ သို့ဖြစ်ရာ မတူကွဲပြားသည့် အသိုက်အဝန်းအားလုံး၏ ယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံနှင့် ထူးခြားသည့် သမိုင်းကြောင်းများကို နားလည်မှုမရှိဘဲ မိမိ၏ သဘောထားအမြင် ဇာတ်ကြောင်း (narrative) ကို အခြေခံ၍ သုံးသပ်ကောက်ချက်ချခြင်းသည် အသိုက်အဝန်းများအကြား ပိုမိုအထင်လွဲမှားမှုများ ဖြစ်စေလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။

အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ကျင်းပခဲ့သည့် (၈) ကြိမ်မြောက် တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး၌ ကောင်းမွန်သည့် ရလဒ်များရရှိခဲ့မှုနှင့် ယခုနှစ် ပထမလေးလတာ ကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ – (၂၁) ရာစုပင်လုံ စတုတ္ထအစည်းအဝေးကို ကျင်းပရန် လျာထားမှုတို့အား အသိပေးပြောကြားခဲ့သည်။

ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရရှိရေး ကြိုးပမ်းရာတွင် မြန်မာအမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ်က UNDP နှင့်ပူးပေါင်း၍ စီးပွားရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြု ဆောင်ရွက်မှု (Business and Human Right Initiatives) နှင့် OECD နှင့် Myanmar Centre for Responsible Business တို့နှင့်ပူးပေါင်း၍ တာဝန်ယူမှုရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချက်များကို မြှင့်တင်ရေးတို့အပါအဝင် တာဝန်ယူမှုရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ရပ်ဝန်းဖြစ်ရန်အတွက် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေး အကာအကွယ်ပေးရေးတို့အကြား ဟန်ချက်ညီမှုရှိရေး အစိုးရ၏ ဆောင်ရွက်နေမှုအချို့ကို မီးမောင်းထိုးပြသခဲ့သည်။

အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်က အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှု တားဆီးကာကွယ်ရေး ဥပဒေကြမ်းအား လွှတ်တော်သို့ တင်ပြထားမှု အပါအဝင်နိုင်ငံတွင်း၌ ဥပဒေဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေကို အသိပေးပြောကြားခဲ့သည်။

ထို့အပြင် ၂၅-၂-၂၀၂၀ ရက်ကတည်းက လွှတ်တော်တွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအဆိုအား အကြိတ်အနယ် ဆွေးနွေးလျက်ရှိကြောင်း၊ ဒီမိုကရက်တစ် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေး ရည်မှန်းချက်ရရှိရေး အကောင်အထည်ဖော်ရေးကို မိမိတို့အနေဖြင့် သန္နိဋ္ဌာန်ချထားကြောင်း၊ သို့ရာတွင် အချိန်အတိုင်းအတာ လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ နှောင်းပိုင်းတွင် ပြုလုပ်မည့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြောကြားရာတွင် online နှင့် offline တွင် သတင်းအမှားများနှင့် အမုန်းပွားဖွယ်စကား များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာတို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိခြင်း အပါအဝင် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေမှုများကို အသိပေးပြောကြားခဲ့ သည်။ အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှု၊ လွတ်လပ်စွာဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုနှင့် အမုန်း စကားများ မပြန့်ပွားရေးအကြား ဟန်ချက်ညီမှုရှိရန် အရေးကြီးသည်ကို အသိပြုရမည်ဖြစ်ကြောင်း ထောက်ပြပြောကြားခဲ့သည်။

နေရပ်စွန့်ခွာသူများပြန်လည်လွှဲပြောင်းရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်က ရခိုင်ပြည်နယ်မှ နေရပ်စွန့်ခွာသူများ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို နားလည်ကြောင်း၊ နေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် တရားဝင် စတင်ခြင်း မရှိသေး သော်လည်း၊ မိမိဆန္ဒအလျောက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှ ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ နေရပ်ပြန်လာ သည့်သူ ၃၀၀ ကျော်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုလည်း နှစ်နိုင်ငံ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် သဘောတူညီချက်များအား အတိအကျလိုက်နာရေး ထပ်မံတောင်းဆိုခဲ့သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း UNDP ၊ UNHCR တို့နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများ၊ အာဆီယံနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို အသိပေး ပြောကြားခဲ့သည်။

မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်က အထူးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူများအနေဖြင့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေတိုးတက်ရေး အကြံပြုရာတွင် စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့် ဘက်လိုက်မှုမရှိဘဲ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျ ပြုမူကာ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့အပြင် အထူးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူများအနေဖြင့် လုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်များကို တိကျစွာ လိုက်နာစောင့်ထိန်းပြီး၊ ပညာရှင်ဆန်ဆန် သက်ဆိုင်သူများအားလုံး၏ ပြောကြားချက်များကို နားထောင်ရန်မှာလည်း များစွာ ပဓာနကျကြောင်း ထောက်ပြပြောကြားခဲ့သည်။

မြန်မာနိုင်ငံသည် ဒီမိုကရေစီအတွက် သမိုင်းတွင် နောက်ထပ် အဆင့်တစ်ခုကို အကောင်အထည်ဖော်ရေး ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက် နေစဉ်တွင် အပြုသဘောမဆောင်သည့် လုပ်ရပ်များ၊ အရေးယူ ဒဏ်ခတ်သည့် ဆောင်ရွက်မှုများ၊ မလိုမုန်းထားပြုမူမှုများသည် နိုင်ငံရှိ မတူကွဲပြားသည့် အသိုက်အဝန်းများအကြား စည်းလုံးမှုပြိုကွဲစေရန်နှင့် ယုံကြည်မှုမရှိ ဖြစ်စေရန်ကိုသာ ဦးတည်နေသော အဟန့်အတားများဖြစ်ကြောင်းကို သတိပြုရန် အရေးကြီးကြောင်း အလေးအနက် ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။