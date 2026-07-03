အင်ဒိုနီးရှားဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်/သံရုံးယာယီတာဝန်ခံ ဦးမန်ဟောက်ထန်သည် အင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့၊ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှုခင်းဌာနကြီး Head of International Relations မှ ရဲမှူးချုပ် Mr. Amur Chandra Juli Buana နှင့် ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၉ ရက်နေ့ ၁၄၀၀ နာရီ အချိန်တွင် အင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးချုပ်၌ တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံသားအကျိုးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၌ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ နေရပ်ပြန်လည်စေလွှတ်ရာ တွင် မြန်မာ-အင်ဒိုနီးရှားနှစ်နိုင်ငံအကြား ရှိရင်းစွဲဆက်ဆံရေးအပေါ်အခြေပြု၍ အပြန်အလှန် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု (mutual enforceable arrangement) နှင့် အညီ အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ရဲမှူးချုပ် Mr. Amur Chandra Juli Buana က မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့် ပတ်သက်၍ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးရှေးရှုလျက် ရလဒ်ကောင်းများ ပေါ်ထွက်လာစေရေး အတတ်နိုင်ဆုံး ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ပြန်လည် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
အင်ဒိုနီးရှားဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်/ သံရုံးယာယီတာဝန်ခံ ဦးမန်ဟောက်ထန်မှ အင်ဒိုနီးရှား ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲမှူးချုပ် နှင့်တွေ့ဆုံ (၂၉-၆-၂၀၂၆၊ ဂျကာတာ)
အင်ဒိုနီးရှားဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်/သံရုံးယာယီတာဝန်ခံ ဦးမန်ဟောက်ထန်သည် အင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့၊ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှုခင်းဌာနကြီး Head of International Relations မှ ရဲမှူးချုပ် Mr. Amur Chandra Juli Buana နှင့် ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၉ ရက်နေ့ ၁၄၀၀ နာရီ အချိန်တွင် အင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးချုပ်၌ တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။