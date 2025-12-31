ဟောင်ကောင်မြို့ရှိ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်က ဟောင်ကောင်ဒေသရှိ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ကော်မရှင်နာကို သွားရောက်တွေ့ဆုံ၍ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြု စာလွှာ လက်ခံယူခဲ့ခြင်း

(၁၈-၁၂-၂၀၂၅ရက်၊ဟောင်ကောင်)
မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ် ဒေါ်ဖူးပွင့်ကိုကိုသည် ဟောင်ကောင်ဒေသရှိ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတ နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကော်မရှင်နာ H.E. Mr. Cui Jianchun အား ၁၆-၁၂-၂၀၂၅ ရက် (၁၀၀၀) နာရီတွင် ကော်မရှင်နာရုံး၌ သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် ကော်မရှင်နာမှ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်အား ဟောင်ကောင် အထူး အုပ်ချုပ်ရေးဒေသဆိုင်ရာ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်အဖြစ် ခန့်အပ်ခံရခြင်းအပေါ် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံအစိုးရ၏ အသိအမှတ်ပြုစာလွှာကို ဦးစွာပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကော်မရှင်နာက တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတ နိုင်ငံ၏ ၁၅ ကြိမ်မြောက် ၅ နှစ်စီမံကိန်း (၂၀၂၆-၂၀၃၀) နှင့် ဟောင်ကောင်ဒေသတွင် တစ်နိုင်ငံစနစ်နှစ်မျိုးအား အောင်မြင်စွာကျင့်သုံးလျက်ရှိမှု အခြေအနေတို့ကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကော်မရှင်နာက မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်အနေဖြင့် ဟောင်ကောင် ဒေသ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခွင့်အလမ်းများကို ရယူပြီး မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဟောင်ကောင်ဒေသအကြား ကဏ္ဍစုံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဖလှယ်မှု များကို ပိုမိုမြှင့်တင်ရန် အားပေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။
မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်က တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအစိုးရ၏ အသိအမှတ်ပြုစာလွှာကို လက်ခံရရှိသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းနှင့် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ကြောင်း ပြန်လည် ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအခြေအနေများကိုလည်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်မှ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ဟောင်ကောင်ဒေသ၏ တစ်နိုင်ငံစနစ်နှစ်မျိုးအပေါ် အထူးအလေးထားကြောင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဟောင်ကောင်ဒေသ တို့အကြား စီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ ပညာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ပြည်သူများအချင်းချင်း ဆက်သွယ်ဖလှယ်မှုစသည့် ကဏ္ဍစုံတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။