ဟောင်ကောင်မြို့ရှိ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်မှ အင်ဒိုနီးရှားနှင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်များအား မိတ်ဆက်တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်း 

(၁၇-၁၀-၂၀၂၅ ရက်၊ ဟောင်ကောင်)
ဟောင်ကောင်အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသရှိ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ် ဒေါ်ဖူးပွင့်ကိုကိုသည် ဟောင်ကောင်ရှိ အင်ဒိုနီးရှားကောင်စစ်ဝန်ချုပ် Mr. Yul EDISON နှင့် ကမ္ဘောဒီးယား ကောင်စစ်ဝန်ချုပ် Mr. YOS Sokhemrin တို့အား ၁၇-၁၀-၂၀၂၅ ရက် ၁၀၀၀ နာရီနှင့် ၁၅၀၀ နာရီတို့တွင် ၎င်းတို့၏ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးများသို့ သီးခြားစီ သွားရောက်မိတ်ဆက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်များက ဟောင်ကောင်မြို့၌ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ် အသစ် အဖြစ်ရောက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုအတွက် ကြိုဆိုခဲ့ကြပြီး ၎င်းတို့၏ဟောင်ကောင်ဒေသ၌ ရောက်ရှိ နေထိုင်စဉ်ကာလအတွင်း အတွေ့အကြုံများကို မျှဝေခဲ့ကြပါသည်။ ထို့အပြင် ရှိရင်းစွဲ ချစ်ကြည် ရင်းနှီးမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတို့ကို ထိန်းသိမ်းကာ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးများအကြား နီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကြရန် အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။