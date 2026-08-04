ကူဝိတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးမင်းသိမ်းသည် ကူဝိတ်နိုင်ငံရှိ သံတမန်အဖွဲ့နာယကဖြစ်သူ ကူဝိတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး His Highness Prince Sultan bin Saad bin Khaled Al-Saud အား ၃-၈-၂၀၂၆ ရက် ၁၀၀၀ နာရီတွင် ကူဝိတ်မြို့ရှိ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံသံရုံး၌ သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် ကူဝိတ်နိုင်ငံအခြေစိုက် မြန်မာသံရုံးနှင့် ဆော်ဒီအာရေဗျသံရုံးအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စရပ်များအပေါ် ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ဒေသတွင်းဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု အခြေအနေများကို အမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြသည်။
ထို့အပြင် သံအမတ်ကြီး ဦးမင်းသိမ်းက မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု အခြေအနေများကိုလည်း ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအား ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
သံအမတ်ကြီး ဦးမင်းသိမ်း သံတမန်အဖွဲ့နာယကဖြစ်သူ ကူဝိတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအား သွားရောက်တွေ့ဆုံ (၃-၈-၂၀၂၆၊ ကူဝိတ်)
ကူဝိတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးမင်းသိမ်းသည် ကူဝိတ်နိုင်ငံရှိ သံတမန်အဖွဲ့နာယကဖြစ်သူ ကူဝိတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး His Highness Prince Sultan bin Saad bin Khaled Al-Saud အား ၃-၈-၂၀၂၆ ရက် ၁၀၀၀ နာရီတွင် ကူဝိတ်မြို့ရှိ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံသံရုံး၌ သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။