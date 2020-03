သံအမတ်ကြီး ဦးစိုးလင်းဟန် Netherlands Trust Fund IV ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီပေးရေး စီမံကိန်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်၍ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ ဓာတ်ပုံပြပွဲကို ဖဲကြိုးဖြတ် ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ခြင်း

(၁၃-၃-၂၀၂၀ ရက်၊ သည်ဟိတ်မြို့)

နယ်သာလန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးစိုးလင်းဟန်သည် ၁၁-၃-၂၀၂၀ ရက်တွင် နယ်သာလန်နိုင်ငံ၊ သည်ဟိတ်မြို့ရှိ နယ်သာလန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ ကျင်းပသည့် International Trade Centre (ITC) နှင့် နယ်သာလန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှ Centre for Promotion of Imports from Developing Countries (CBI) တို့မှ အကောင်အထည်ဖော်သည့် Netherlands Trust Fund IV ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီပေးရေး စီမံကိန်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲနှင့် ဓာတ်ပုံပြပွဲဖွင့်လှစ်ခြင်း အခမ်းအနားများသို့ တက်ရောက် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ Netherlands Trust Fund Programme ကို အကောင်အထည်ဖော် လျက်ရှိသည့် ITC နှင့် CBI ဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပညာရှင်များနှင့် အခြားစိတ်ပါ ဝင်စားသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ITC နှင့် CBI တို့ အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ကယားပြည်နယ်နှင့် တနင်္သာရီတိုင်းတို့တွင် အကောင်အထည်ဖော် လျက်ရှိသည့် ရေရှည်တည်တံ့သော ခရီးသွားလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ အပါအဝင် အာရှနှင့် အာဖရိကမှ အခြားဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများရှိ ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းဆိုင်ရာ တိုးတက် ဖြစ်ပေါ်မှု အခြေအနေများအား အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

ထို့နောက် Netherlands Trust Fund IV စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အောင်မြင်မှုများကို နိုင်ငံအလိုက် ခင်းကျင်းပြသထားသည့် ဓာတ်ပုံပြပွဲကို မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးစိုးလင်းဟန်က ဖဲကြိုးဖြတ် ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။