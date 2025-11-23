သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်ကျော်မင်း ယူအေအီးနိုင်ငံဆိုင်ရာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအသစ်ကို လက်ခံတွေ့ဆုံ

၁၄-၁၁-၂၀၂၅
မြန်မာသံရုံး၊ အဘူဒါဘီမြို့မှ သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်ကျော်မင်းသည် အဘူဒါဘီမြို့အခြေစိုက် အာရပ် စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု (ယူအေအီး) နိုင်ငံဆိုင်ရာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် အသစ်ရောက်ရှိလာခဲ့သော သံအမတ်ကြီး H.E. Judha Nugraha ကို ၁၂-၁၁-၂၀၂၅ ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) ၁၃:၀၀ နာရီအချိန်က မြန်မာသံရုံး ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံ၍ နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် နိုင်ငံသားများအကျိုး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ အဘူဒါဘီ မြို့အခြေစိုက် သံရုံးများအနေဖြင့် နိုင်ငံသားများ၏ အကျိုးစီးပွားများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်း များ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ အိမ်ရှင် ယူအေအီးနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် သံတမန်အဖွဲ့များအကြား ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများ၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတို့ အကြား နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ မကြာမီ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျင်းပမည့် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီး အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် မြန်မာသံရုံး၊ အဘူဒါဘီအနေဖြင့် ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ရေးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှု အခြေအနေများ၊ အဘူဒါဘီ-အာဆီယံ ကော်မတီအနေဖြင့် လှုပ်ရှားမှုများ ပိုမို ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရေး ကိစ္စရပ်များ အပါအဝင် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာအဆင့်များမှာ ပိုမိုနီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ကိစ္စရပ်များအပေါ် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာဖြင့် ပိုမိုတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။