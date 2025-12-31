သံတမန်ရေးရာ ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်း(၁/၂၀၂၅) ရန်ကုန်တန်းခွဲသို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ရုရှားသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Iskander Azizov က သင်ခန်းစာလာရောက်ပို့ချခဲ့ခြင်း

(၂၉-၁၂-၂၀၂၅ ရက်၊ ရန်ကုန်)
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရန်ကုန်ရှိ မြန်မာသံတမန်သင်တန်းကျောင်း (Myanmar Diplomatic Academy–MDA) ၌ ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသည့် သံတမန်ရေးရာဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်း (၁/၂၀၂၅) ၏ ဧည့်ပါမောက္ခများပို့ချမှုအစီအစဉ်တစ်ရပ်အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ရုရှားသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Iskander Azizov က ၂၄-၁၂-၂၀၂၅ ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)၌ သင်ခန်းစာလာရောက်ပို့ချ ခဲ့ပါသည်။
သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Iskander Azizov က “Situation in the Asia-Pacific Region” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် သင်ခန်းစာဆွေးနွေးပို့ချခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါပို့ချမှုအတွင်း အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသအတွင်း နိုင်ငံရေး၊ သံတမန်ရေးရာအားပြိုင်မှုများ၊ ပြင်ပနိုင်ငံများမှ သက်ရောက်မှုများ၊ အာဆီယံ၏ အချက်အချာကျမှုနှင့် နှစ်အလိုက် အာဆီယံဥက္ကဌတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုနှင့် အလားအလာများ၊ အာရှနှင့် အနောက်နိုင်ငံများအကြား သံတမန်ဆက်ဆံရေးတို့ကို ဆွေးနွေး ဟောပြောခဲ့ပြီး သင်တန်းသား/သူများက ကမ္ဘာ့အင်အားချိန်ခွင်လျှာ အရွေ့များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြန်လည်မေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါသည်။