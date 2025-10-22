သတ္တရသမအကြိမ်(၁၇ကြိမ်မြောက်) ဗုဒ္ဓဂယာ မဟာကထိန်သင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲ မင်္ဂလာအခမ်းအနားသို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးတက်ရောက်

(၁၇ – ၁၀ – ၂၀၂၅ ရက် ၊ ဂယာမြို့)
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မဇ္ဈိမဒေသ- ဗုဒ္ဓဂယာမြို့ရှိ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ဗုဒ္ဓဂယာ မဟာကထိန် သင်္ကန်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲ မင်္ဂလာအခမ်းအနားကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရမှ နှစ်စဉ် ကျင်းပလျက်ရှိရာ ယခုနှစ် သတ္တရသမအကြိမ်(၁၇ကြိမ်မြောက်) ဗုဒ္ဓဂယာ မဟာကထိန် သင်္ကန်း ဆက်ကပ် လှူဒါန်းပွဲ မင်္ဂလာအခမ်းအနားကို ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် အဆိုပါ ကျောင်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအေးထွန်း၊ မြန်မာသံရုံး၊ နယူးဒေလီမြို့မှ သံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ဦး၊ သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ သာသနာတော် ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသိန်းဝင်း၊ သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ မြန်မာသံရုံးနှင့် မြန်မာစစ်သံရုံး(ကြည်း၊ရေ၊ လေ)တို့မှ ဝန်ထမ်းများ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါ အခမ်းအနားတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံး၌ရှိသော မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း (၄၂) ကျောင်းတို့ မှ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်များ၊ သံဃာတော်များ၊ သီလရှင်များ၊ ကိုရင်သာမဏေများနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်အသီးသီးတွင် ပညာသင်ကြားနေလျက်ရှိသော သံဃာတော်များနှင့် သီလရှင်ဆရာလေးများ အား လှူဖွယ်ဝတ္တုပစ္စည်းအစုစုနှင့် မဟာဘုံကထိန်သင်္ကန်းများ ဆက်ကပ် လှူဒါန်းကြပါသည်။ ထို့နောက် ဆက်လက်၍ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ပရဒေသီသံဃနာယကအဖွဲ့ ဒုတိယဥက္ကဌ (၂) ဆရာတော် ယူပီပြည်နယ် သာဝတ္ထိမြို့ သာဝတ္ထိမြန်မာဇေတဝန်ကျောင်းမှ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဩဘာသထံမှ အနုမောဒနာတရားနာယူကြပြီး လှူဒါန်းမှုအစုစုတို့အတွက် ရေစက် သွန်းချအမျှဝေကြကာ ဗုဒ္ဓသာသနံ စိရိံတိဌတု သုံးကြိမ်ရွတ်ဆို ဆုတောင်း၍ အခမ်းအနားကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါ သည်။ ကြွရောက်တော်မူလာကြသည့် ဆရာတော် သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်များနှင့် ဧည့်ပရိတ်သတ်တို့ အား နေ့ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါသည်။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်မြတ်ကြီး စတင်သန္ဓေတည်ခဲ့ရာ ဤမဇ္ဈိမဒေသတွင် သာသနာတော်မြတ် ကြီး ပြန်လည်ရှင်သန်ထွန်းကားလာစေရေးအတွက် သာသနာပြုတော်မူလျက်ရှိကြသော မြန်မာပြည် ဖွား ရဟန်းသံဃာတော်အရှင်မြတ်များ ပစ္စည်းလေးပါးတို့ဖြင့် ပင်ပန်းကြောင့် ကြမှုမရှိစေရေး ရည်သန် လျက် သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန ဦးဆောင်မှုဖြင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာ နိုင်ငံ တော်အစိုးရ ဗုဒ္ဓဂယာ မဟာကထိန် ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲ အခမ်း အနားကို အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဗီဟာပြည်နယ်၊ ဂယာမြို့၊ ဗုဒ္ဓဂယာမြန်မာဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းတွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှစ၍ နှစ်စဉ်ကျင်းပခဲ့ရာ ယခုနှစ် ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် ၁၇ ကြိမ်မြောက် (သတ္တရသမ အကြိမ်)သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။