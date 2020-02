လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့၊ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးမှ (၇၂) နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်ဧည့်ခံပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပခဲ့ခြင်း

(၁၇-၂-၂၀၂၀ ရက်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့)

လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့ရှိ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးမှ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ (၇၂) နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၂) ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) ညနေ ၁၈၀၀ နာရီမှ ၂၁၀၀ နာရီအထိ Pasadena/ Monrovia မြို့ရှိ Courtyard by Marriott ဟိုတယ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါ အခမ်းအနားကို မြန်မာနိုင်ငံတော်သီချင်းနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံတော်သီချင်းတို့ဖြင့် ဂုဏ်ပြုသီဆို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ် ဦးတင်ယုမှ လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ် ဂုဏ်ပြု မိန့်ခွန်းတစ်ရပ် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ မိန့်ခွန်း‌ပြောကြားအပြီးတွင် ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်နှင့်အတူ တက်ရောက်လာသည့် ဧည့်သည်တော်များက ဂုဏ်ပြုဆုတောင်းခဲ့ကြပြီး လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်ခရိုင်မှ Chief of Protocol Ms. Lourdes Saab၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ် မြို့တော်ဝန်ရုံးမှ ဒုတိယ မြို့တော်ဝန်၏ ကိုယ်စားလှယ် Special Assistant Ms. An Tran နှင့် ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ 27th District ၏ ကိုယ်စားပြု ကွန်ဂရက်အဖွဲ့ဝင်ရုံးမှ Deputy Chief of Staff Ms. Becky Cheng တို့က မြန်မာနိုင်ငံ၏ (၇၂) နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အတွက် ဂုဏ်ပြုစကားများ ပြောကြားကာ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ် ဦးတင်ယုအား ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းများ အသီးသီးချီးမြှင့် ပေးအပ်ခဲ့ကြပါသည်။ အခမ်းအနားသို့ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့အခြေစိုက် သံတမန်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် မြန်မာအသိုက်အဝန်းမိသားစုများ စသည့် ဧည့်သည်တော် စုစုပေါင်း (၂၀၀)ခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

အခမ်းအနားတွင် ဧည့်သည်တော်များအား မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်နိုင်မည့် အခွင့်အရေးများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းတင်ဆက်ပြောကြားခဲ့ပြီး၊ တေးသံရှင် နီနီဝင်းရွှေနှင့် Network of Myanmar American Association (NetMAA) မှ ကလေးငယ်များက မြန်မာရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုအဆို အကများဖြင့် သီဆိုကပြဖျော်ဖြေခဲ့ပြီး စားသောက်ဖွယ်ရာများဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။