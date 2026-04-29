လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့၊ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးသည် ၂၀၂၆-၂၀၂၇ ခုနှစ်အတွက် ASEAN Women Circle of Los Angeles (AWCLA) အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည့် ထိုင်း ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးကကြီးမှူး၍ ၂၅-၄-၂၀၂၆ ရက်၊ ၁၈၀၀ နာရီတွင် လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့၊ UCLA ရှိ Northwest Campus Auditorium ၌ ကျင်းပသည့် “Rhythms of ASEAN: Where Colors, Cultures and Hearts Align” ယဉ်ကျေးမှုဖျော်ဖြေပွဲသို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် AWCLA ၏ ၂၀၂၆-၂၀၂၇ ခုနှစ်အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင် လျက်ရှိသည့် ထိုင်းကောင်စစ်ဝန်ချုပ်၏ဇနီး Madam Sirigamon Saralamba က ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက် စကားပြောကြားခဲ့ပြီး လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့အခြေစိုက် အာဆီယံသံရုံးများမှ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအက အလှများဖြင့် ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့ရာ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးအနေဖြင့် မြန်မာရိုးရာရုပ်သေးအကနှင့် မြန်မာအကတို့ဖြင့် ပါဝင်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ထိုင်းကောင်စစ်ဝန်ချုပ်၏ဇနီး Madam Sirigamon Saralamba က ဖျော်ဖြေသူများအား အမှတ်တရပန်းစည်းများ ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနားတွင် အာဆီယံသံရုံးများမှ နိုင်ငံအလိုက် ယဉ်ကျေးမှုပြခန်းများဖွင့်လှစ်၍ ပြသခဲ့ကြပြီး မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးအနေဖြင့် မြန်မာ့ရိုးရာလက်မှုပစ္စည်းများ၊ ယွန်းထည်များ၊ ချည်ထည်များ၊ ကျောက်စိမ်းနှင့်ပယင်းလက်ဝတ်ရတနာများကို ခင်းကျင်းပြသခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါယဉ်ကျေးမှုဖျော်ဖြေပွဲသို့ ဧည့်ပရိသတ် ၂၅၀ ကျော်ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးက ASEAN Women Circle of Los Angeles (AWCLA) မှ ကျင်းပသည့် ယဉ်ကျေးမှုဖျော်ဖြေပွဲသို့ ပါဝင်တက်ရောက်(၂၇-၄-၂၀၂၆၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်)
လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့၊ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးသည် ၂၀၂၆-၂၀၂၇ ခုနှစ်အတွက် ASEAN Women Circle of Los Angeles (AWCLA) အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည့် ထိုင်း ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးကကြီးမှူး၍ ၂၅-၄-၂၀၂၆ ရက်၊ ၁၈၀၀ နာရီတွင် လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့၊ UCLA ရှိ Northwest Campus Auditorium ၌ ကျင်းပသည့် “Rhythms of ASEAN: Where Colors, Cultures and Hearts Align” ယဉ်ကျေးမှုဖျော်ဖြေပွဲသို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။