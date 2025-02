ရီရတ်ဒ်မြို့၊ မြန်မာသံရုံးမှ (၇၇) နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲကျင်းပ (၁-၂-၂၀၂၅ ရက်)

(၁-၂-၂၀၂၅ ရက်၊ ရီရတ်ဒ်)

ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ၊ ရီရတ်ဒ်မြို့ရှိ မြန်မာသံရုံးသည် ၃၀-၁-၂၀၂၅ ရက်နေ့တွင် (၇၇) နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်း အမှတ်ဧည့်ခံပွဲအခမ်းအနားကို ရီရတ်ဒ်မြို့ Diplomatic Quarter ရှိ Cultural Palace တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားသို့ ရီရတ်ဒ်ဒေသ ဘုရင့်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ His Excellency Mr. Nabil Al-Taweel, The Assistant Undersecretary of Riyadh Region for Rights က အဓိကဧည့်သည်‌တော်အဖြစ် ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ Director General of the General Administration of the Diplomatic Affairs, H.E. Mr. Ali Alshehri ၊ သံတမန်များအဖွဲ့ နာယက ဂျီဘူတီနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Dya Eddine Said Bamakhramnah နှင့် ရီရတ်ဒ်မြို့အခြေစိုက် နိုင်ငံခြားသံရုံးများမှ သံအမတ်ကြီးများ၊ သံရုံးအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဖိတ်ကြားထားသည့် ဧည့်သည်တော်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်ဧည့်ခံပွဲတွင် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးတင်ယုမှ မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပြီး အခမ်းအနားကိတ်မုန့်ကို အဓိကဧည့်သည်တော်နှင့်အတူ လှီးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် သံအမတ်ကြီးနှင့် သံရုံးဝန်ထမ်းမိသားစုများက အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာကြသူများနှင့် အမှတ်တရ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများရိုက်ကူးခဲ့ကြပြီး တက်ရောက်လာကြသူများအား မြန်မာ့အလှ၊ မြန်မာ့ရှုခင်းနှင့် မြန်မာ့ရိုးရာ ဓလေ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာများပါဝင်သည့် ရုပ်သံဖိုင်အား ပြသလျက် ဧည့်သည်များအား ညစာစားပွဲဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။

