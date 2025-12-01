ယူနက်စကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် အာရှပစိဖိတ်နိုင်ငံများအုပ်စု တွေ့ဆုံပွဲသို့ သံရုံးယာယီတာဝန်ခံ/သံအမတ်ကြီး ပါဝင်တက်ရောက်

(၂၈-၁၁-၂၀၂၅ ရက်၊ ပါရီ)
၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်တွင် ပါရီမြို့ရှိ ယူနက်စကိုဌာနချုပ်၌ ယူနက်စကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သစ် Dr. Khaled El-Enany နှင့် အာရှပစိဖိတ်နိုင်ငံများအုပ်စုမှ ယူနက်စကို ဆိုင်ရာ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်/သံအမတ်ကြီးများအကြား တွေ့ဆုံပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ မြန်မာသံရုံး၊ ပါရီမြို့မှ သံရုံးယာယီတာဝန်ခံ/သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်ညွန့်ဦးသည် အာရှပစိဖိတ် နိုင်ငံများအုပ်စုမှ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်/သံအမတ်ကြီးများ၊ ဒုတိယအမြဲတမ်းကိုယ်စား လှယ်များ၊ သံရုံးယာယီတာဝန်ခံများနှင့်အတူ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူချုပ်မှ ယူနက်စကိုဟုဆိုရာတွင် ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုထက်ပိုသော လူသားအားလုံး ဘဝအတွက် အကျိုးသက်ရောက်စေသည့် အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ရပ်တည်ရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ၎င်းမှ ၁၅-၁၁-၂၀၂၅ ရက်တွင် ယူနက်စကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ အလုပ်တာဝန်များ စတင်ထမ်းဆောင်ချိန်၌ ကတိပြုခဲ့သည့် အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများ၏ ကြိုးပမ်းမှုဖြင့် လူသားအားလုံးအတွက် ယူနက်စကို ဖြစ်စေရမည်ဟူသော ရည်မှန်း ချက် ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်ရေးအတွက် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သည် ယူနက်စကိုအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံ အားလုံး၏ သဘောထားအမြင်များကို သိရှိနိုင်ရန် ဒေသအုပ်စုအလိုက် တွေ့ဆုံမှုများကို ကျင်းပ ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
