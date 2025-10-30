မြန်မာ-အီဂျစ် နှစ်နိုင်ငံအကြား လယ်ယာကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုး

(၂၈-၁၀-၂၀၂၅၊ ကိုင်ရို)
မြန်မာ-အီဂျစ်နှစ်နိုင်ငံအကြား လယ်ယာကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ နားလည်မှု စာချွန်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားကို ၂၈-၁၀-၂၀၂၅ ရက်နေ့၊ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် အီဂျစ်နိုင်ငံ၊ ကိုင်ရိုမြို့၊ အုပ်ချုပ်ရေး မြို့တော်သစ်ရှိ အီဂျစ်နိုင်ငံ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မြေယာပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးဝန်ကြီးဌာန၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါနားလည်မှုစာချွန်လွှာအား အီဂျစ် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မြေယာပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး H.E. Mr. Alaa Farouk နှင့် အီဂျစ်အာရပ်သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးကျော်တင်ရှိန်တို့ ရှေ့မှောက်တွင် အီဂျစ်စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မြေယာပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး Mr. Mostafa El-Sayad နှင့် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဒေါက်တာ ရဲတင့်ထွန်း တို့က လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါသည်။
ယခုရေးထိုးခဲ့သည့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာသည် ၁၉၉၄ ခုနှစ်က မြန်မာနှင့် အီဂျစ်နိုင်ငံတို့ အကြား ပထမအကြိမ် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့် လယ်ယာကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာအား ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်၍ အသစ်ရေးဆွဲကာ ဒုတိယအကြိမ် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာ-အီဂျစ် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးအတွက် အရေးကြီးသော သမိုင်း မှတ်တိုင်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ ဖလှယ်ခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း၊ သုတေသနပိုင်းဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ရေရှည်တည်တံ့သော လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်များ ပူးတွဲဆောင်ရွက်ခြင်း စသည့် နယ်ပယ်များတွင် နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး နှစ်နိုင်ငံ စိတ်ဝင်စားသည့် စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကုန်သွယ်မှုကိုလည်း မြှင့်တင်နိုင်မည်ဖြစ်ကာ မြန်မာ-အီဂျစ် နှစ်နိုင်ငံ ရေရှည် မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။
