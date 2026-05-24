မြန်မာ-ထိုင်း ၂ နိုင်ငံ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မီးခိုးမြူပြဿနာဖြေရှင်းရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံး၊ ချင်းမိုင်မြို့မှ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်က ပါဝင်တက်ရောက်(၂၀-၅-၂၀၂၆၊ ချင်းမိုင်)

မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံး၊ ချင်းမိုင်မြို့မှ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ် ဦးမင်းကျော်လင်းသည် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းကာ “Policy Dialogue on Thailand-Myanmar Cooperation for Cross-Border Measures under the Clear Sky Strategy Framework” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ၁၉-၅-၂၀၂၆ ရက်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်ခရိုင်၊ Amora Hotel ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဌာန၊ ညစ်ညမ်းမှုထိန်းချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာ စူရင် ဝေါ်ရကစ်သမ်ရွန် ဦးဆောင်သည့် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီးပွားရေး နှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံ၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးစန်းဦး ခေါင်းဆောင်သည့် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနတို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအား ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၉ ရက်မှ ၂၂ ရက် အထိ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ သန့်ရှင်းသောလေထု၊ ရေရှည် တည်တံ့ခိုင်မြဲသော စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍနှင့် တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုရှိသော စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန် ကုန်သွယ်မှုများဖြစ်ပေါ်လာစေရေးအတွက် အမျိုးသားအဆင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ခိုင်မာစေရန်အလို့ငှာ မြန်မာ-ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများတိုးမြှင့်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကျင်းပခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲတွင် တောင်ယာမီးရှို့မှုကင်းစင်သည့် ကောင်းမွန်သောစိုက်ပျိုးရေး အလေ့အထများနှင့် ထုတ်ကုန်ဇာစ်မြစ်ကို ခြေရာခံနိုင်သည့်စနစ်များကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေး အပါအဝင် “Clear Sky Strategy 2024–2030” မဟာဗျူဟာ ပူးတွဲလုပ်ငန်းစီမံချက်အောက်၌ မဲခေါင် ဒေသကိုထိခိုက်စေသည့် နှစ်စဉ်ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသော နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် မီးခိုးမြူအကျပ်အတည်းကို တုံ့ပြန်နိုင်ရေးအတွက် မြန်မာ-ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အလားအလာများကို ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာ-ထိုင်း ၂ နိုင်ငံ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မီးခိုးမြူပြဿနာဖြေရှင်းရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံး၊ ချင်းမိုင်မြို့မှ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်က ပါဝင်တက်ရောက်(၂၀-၅-၂၀၂၆၊ ချင်းမိုင်)
