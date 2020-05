မြန်မာ-တရုတ် နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှု အဆင်ပြေချောမွေ့စေရေး တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ညှိနှိုင်းခဲ့

(၂၂-၅-၂၀၂၀ ရက်၊ နေပြည်တော်)

မြန်မာ-တရုတ် နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှု အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်နှင့် ကုန်စည်စီးဆင်းမှု အရှိန်အဟုန်မပျက် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ပေကျင်းမြို့ရှိ မြန်မာသံရုံးအနေဖြင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ အကောက်ခွန် အထွေထွေစီမံကွပ်ကဲမှု အဖွဲ့အစည်း၏ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဌာန (Department of International Cooperation of the General Administration of Customs of China-GACC) နှင့် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ အာရှရေးရာဌာန (Department of Asian Affairs of the Ministry of Commerce of People Republic of China-MOFCOM) တို့အား ၆-၅-၂၀၂၀ ရက်နေ့က ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်း အကြောင်းကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့သို့ညှိနှိုင်းရာတွင် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်မှုအစီအမံများကြောင့် နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးအား ထိခိုက်မှုမရှိစေရေး၊ ကုန်စည်စီးဆင်းမှု မြန်ဆန်ချောမွေ့စေရေးနှင့် အရှိန်အဟုန်မပျက် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး တို့အတွက် ထိရောက်သည့် အစီအမံများနှင့် လုပ်ထုံလုပ်နည်းများ ဆောလျင်စွာ ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေး အလေးထား ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည်။

အလားတူပင် ၂၀-၅-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ကူမင်းမြို့ရှိ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးနှင့် ယူနန်ပြည်နယ်၊ စီးပွားရေးဌာနတို့အကြား ပြည်နယ်အဆင့် တွေ့ဆုံမှုပြုလုပ်၍ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး လွယ်ကူ လျင်မြန် ချောမွေ့စေရေး ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။