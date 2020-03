မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်/ သံအမတ်ကြီး ဦးစိုးလင်းဟန်က ဓာတုလက်နက် တားဆီးပိတ်ပင်ရေးအဖွဲ့၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံ ခန့်အပ်လွှာပေးအပ်

(၁၀-၃-၂၀၂၀ ရက်၊ ဘရပ်ဆဲလ်မြို့)

ဓာတုလက်နက် တားဆီပိတ်ပင်ရေးအဖွဲ့ (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons- OPCW) ဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည့် မြန်မာအမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ်/သံအမတ်ကြီး ဦးစိုးလင်းဟန်သည် ၎င်း၏ခန့်အပ်လွှာကို ဓာတုလက်နက် တားဆီးပိတ်ပင်ရေးအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် H.E. Mr. Fernando Arias ထံသို့ ၅-၃-၂၀၂၀ ရက်တွင် ပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။