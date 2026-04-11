မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးသန့်စင် နီပေါသတင်းထောက်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌ Dr. Manju Ratna Sakya အား လက်ခံတွေ့ဆုံခြင်း

(၁၀-၄-၂၀၂၆၊ ကတ္တမန္ဒူး)
နီပေါနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးသန့်စင် သည် ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၀ ရက်တွင် နီပေါသတင်းထောက်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌ Dr. Manju Ratna Sakya အား သံရုံးဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ယင်းသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ခြင်းနှင့် သမ္မတသစ်ဦးဆောင်သောအစိုးရအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ခြင်းတို့အတွက် နီပေါသတင်းထောက်များအသင်းမှ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းသဝဏ်လွှာထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်ကိစ္စနှင့် နီပေါသတင်းထောက်များအသင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားရောက်မည့်ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။