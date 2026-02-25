မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ဇော်စိုးမှ ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ စီစဉ်သည့် ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း၊ ဆူရတ်ဌာနီခရိုင် သံတမန်လေ့လာရေးခရီးစဉ်တွင် ပါဝင်လိုက်ပါ

(၂၃-၂-၂၀၂၆ ရက်၊ ဗန်ကောက်)
ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ဇော်စိုးသည် ၁၉-၂-၂၀၂၆ ရက်မှ ၂၁-၂-၂၀၂၆ ရက် အထိ ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဗန်ကောက်မြို့ရှိ သံရုံး/အဖွဲ့ရုံးအကြီးအကဲများအတွက် စီစဉ်ပေးသည့် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဆူရတ်ဌာနီခရိုင် လေ့လာရေးခရီးသို့ နိုင်ငံပေါင်း ၄၅ နိုင်ငံမှ သံရုံး/အဖွဲ့ရုံး အကြီးအကဲများနှင့်အတူ ပါဝင်လိုက်ပါခဲ့သည်။ လေ့လာရေးခရီးစဉ်ကို ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Sihasak Phuangketkeow မှ ဦးဆောင်ပြီး ခရီးအတွင်း ထိုင်းဘုရင်မင်းမြတ် ဘူမိဘောအဒူလ်ယာဒက်၏ တော်ဝင်မျှော်မှန်းချက်ဖြင့် ဆောက်လုပ်ထားခဲ့သော ရေစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဆည်မြောင်းစနစ်၊ ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှုစနစ် ပါဝင်သည့် ရတ်ချပရဖားဆည်သို့ သွားရောက်လေ့လာခြင်း၊ တော်ဝင်စီမံချက် “ရေရှည်တည်တံ့သော ဝတ်စားဆင်ယင်မှု” နှင့်အညီ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်လျက်ရှိသော “ထိုင်းအထည် အလိပ်များနှင့်ပျော်ရွှင်ဖွယ်စီမံကိန်း” ၏ ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း အထည်အလိပ်ထုတ်ကုန်များနှင့် လက်မှုပညာပြပွဲသို့ တက်ရောက်လေ့လာခြင်း၊ ဝပ်ဖရ ဘော်ရုံမထာ့ချိုင်ယား ရက်ချာ့ဝေါ်ရဝိဟန် တော်ဝင်ဘုရားကျောင်းသို့ သွားရောက်ကာ ရိုးရာအစဉ်အလာအတိုင်း ဘုရားစေတီသင်္ကန်း ကပ်လှူပွဲသို့ တက်ရောက်ခြင်းနှင့် ထိုင်းရိုးရာပွဲတော်များ သို့ ပါဝင်ဆင်နွှဲခြင်း၊ ချိုင်ယားအမျိုးသားပြတိုက်တို့သို့ သွားရောက်လေ့လာခြင်းနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းခရိုင် ဒေသထုတ်ကုန်ပြခန်းများသို့ သွားရောက်လေ့လာဝယ်ယူအားပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။