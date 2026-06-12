မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ဇော်စိုးမှ ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကင်ညာသံအမတ်ကြီး H.E. Mrs. Lucy Njeri Kiruthu အား လက်ခံတွေ့ဆုံ(၁၁-၆-၂၀၂၆၊ ဗန်ကောက်)

ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ဇော်စိုးသည် ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကင်ညာ သံအမတ်ကြီး H.E. Mrs. Lucy Njeri Kiruthu အား ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၁ ရက်၊ ၁၄:၃၀ နာရီ အချိန်တွင် မြန်မာသံရုံး၊ ဗန်ကောက်မြို့၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာ-ကင်ညာ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး ပိုမိုခိုင်မာအားကောင်းလာစေရေး၊ နှစ်နိုင်ငံ လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုကို အပြန်အလှန် ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်မည့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ မြှင့်တင်ရေးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် တရားမဝင် ရောက်ရှိနေသော ကင်ညာနိုင်ငံသားများ၏ နေရပ်ပြန်လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ခင်မင်ရင်းနှီးစွာဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရသည်။