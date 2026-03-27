မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ဇော်စိုးမှ ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ အင်ဒိုနီးရှားသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Hari Prabowo အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

(၂၆-၃-၂၀၂၆ ရက်၊ ဗန်ကောက်)
ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ဇော်စိုးသည် ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ အင်ဒိုနီးရှား သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Hari Prabowo အား ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၆ ရက်၊ နံနက် ၀၉: ၃၀ နာရီ အချိန်တွင် မြန်မာသံရုံး၊ ဗန်ကောက်မြို့၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာ-အင်ဒိုနီးရှား နှစ်နိုင်ငံအကြား ရှိရင်းစွဲဆက်ဆံရေး ပိုမိုခိုင်မာအားကောင်းလာစေရေး၊ နှစ်နိုင်ငံ ပြည်သူများအတွက် အကျိုးရှိစေမည့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ မြှင့်တင်နိုင်ရေးနှင့် ဒေသတွင်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် သံရုံးနှစ်ခုအကြား ပိုမိုနီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတို့အတွက် ခင်မင်ရင်းနှီးစွာဖြင့် ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။ ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသော အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပြီးနောက် လွှတ်တော်စတင်ခေါ်ယူခြင်းဖြင့် နိုင်ငံရေးကူးပြောင်းမှုနှင့် အတူ အစိုးရသစ်တစ်ရပ်ကို စနစ်တကျဖွဲ့စည်းနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်နေသည့် အခြေအနေအရပ်ရပ်တို့ကို အင်ဒိုနီးရှားသံအမတ်ကြီးအား အသိပေးပြောကြားခဲ့သည်။ မြန်မာသံအမတ်ကြီးက ယနေ့ခေတ် ပထဝီဝင်နိုင်ငံရေးအရွေ့များနှင့် ပေါ်ထွန်းလာသော စိန်ခေါ်မှုများအကြား ဒေသတွင်းနိုင်ငံများ စည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိရေး၏ အရေးကြီးမှုကိုလည်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။