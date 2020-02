မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးစံလွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နျူကလီးယား ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ညီလာခံ ၂၀၂၀ တွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ခြင်း

(၁၃-၂-၂၀၂၀ ရက်၊ ဗီယင်နာမြို့)

သြစတြီးယားနိုင်ငံ၊ ဗီယင်နာမြို့တွင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့မှ ၁၄ ရက်နေ့အထိ ဗီယင်နာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစင်တာတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နျူကလီးယား ဘေးကင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာညီလာခံ ၂၀၂၀ ကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ယင်းညီလာခံတွင် ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံး၊ ဗီယင်နာမြို့၊ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်/ သံအမတ်ကြီး ဦးစံလွင်သည် ၁၀-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မူဝါဒရေးရာမိန့်ခွန်းကို တက်ရောက်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ မြန်မာအမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ်မှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နျူကလီးယားစွမ်းအင် ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ အသုံးပြုရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဏုမြူစွမ်းအင် အေဂျင်စီ (IAEA) နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လုပ်ငန်းများနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ နျူကလီးယားစွမ်းအင် ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ အသုံးပြုရေးနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံသည် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အာဆီယံ အဏုမြူစွမ်းအင် ထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာကွန်ရက် အဖွဲ့တွင်လည်း တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်လျက်မှုတို့အပြင် နျူကလီးယားစွမ်းအင် ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်းကို ထပ်လောင်းအတည်ပြု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ယခုကျင်းပပြုလုပ်သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နျူကလီးယားဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ညီလာခံ ၂၀၂၀ သည် Sustaining and Strengthening Efforts ဆောင်ပုဒ်ဖြင့် တတိယအကြိမ်မြောက် ညီလာခံဖြစ်ပြီး ယင်းညီလာခံသို့ နိုင်ငံပေါင်း ၅၇ နိုင်ငံမှ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးများ၊ နိုင်ငံပေါင်း ၁၃၀ နိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း ၃၅ ဖွဲ့မှ ပညာရှင် ၂၀၀၀ ကျော်တို့ တက်ရောက်ခဲ့ ကြပါသည်။ ယင်းညီလာခံ ၂၀၂၀ ၏ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဏုမြူစွမ်းအင် အေဂျင်စီ၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ Rafael Mariano Grossi မှ အဖွင့်မိန့်ခွန်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ယခုကျင်းပပြုလုပ်သော ညီလာခံတွင် International Conference on Nuclear Security: Sustaining and Strengthening Efforts ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးအဆင့် ကြေညာချက်တစ်ရပ်ကို ချမှတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။