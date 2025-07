မြန်မာသံအမတ်ကြီးအား ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ သံတမန်များအဖွဲ့နာယက ဂျီဘူတီနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးက ဂုဏ်ပြုနှုတ်ဆက်သည့် ဧည့်ခံပွဲသို့တက်ရောက်ခဲ့ခြင်း (၁၃-၇-၂၀၂၅ ရက်)

၁။ တာဝန်ပြီးဆုံး၍ ပြန်လည်ထွက်ခွာတော့မည့် မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးတင်ယု နှင့် လက်ဘနွန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E Dr. Fawzi Kabbara တို့အား ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ သံတမန်များအဖွဲ့ နာယက ဂျီဘူတီနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E Mr. Dya Eddine Said Bamarhrama က ဂုဏ်ပြုနှုတ်ဆက်သည့် ဧည့်ခံပွဲကို ၁၃-၇-၂၀၂၅ ရက်နေ့ ၁၂ ၃၀ နာရီတွင် ရီရတ်ဒ်မြို့ သံတမန်ရပ်ကွက်ရှိ Cultural Palace ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးတင်ယု ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

၂။ အဆိုပါဧည့်ခံပွဲသို့ ဆော်ဒီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ၊ GCC အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများမှ သံအမတ်ကြီးများအပါအဝင် ရီရတ်ဒ်မြို့အခြေစိုက် သံရုံးများမှ သံအမတ်ကြီး နှင့် သံရုံးယာယီတာဝန်ခံများ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပြီး၊ ဆော်ဒီ အာရေဗျနိုင်ငံ သံတမန်များအဖွဲ့နာယက ဂျီဘူတီနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E Dya Eddine Said Bamarhrama က မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးတင်ယု နှင့် လက်ဘနွန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E Dr. Fawzi Kabbara တို့အား အမှတ်တရလက်ဆောင်များ ပေးအပ်ခဲ့ပြီး၊ အပြန်အလှန် ဆုတောင်းစကားများ ပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။ မြန်မာသံရုံး၊ ရီရတ်ဒ်မြို့

ရက်စွဲ၊ ၁၃-၇-၂၀၂၅