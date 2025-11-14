မြန်မာသံအမတ်ကြီးက ဗန်ကောက်မြို့အခြေစိုက် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အီရန်သံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ

(၁၁-၁၁-၂၀၂၅ ရက်၊ ဗန်ကောက်မြို့)
ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ဇော်စိုးသည် ဗန်ကောက်မြို့အခြေစိုက် မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အီရန်သံအမတ်ကြီး H.E. Dr. Nassereddin Heidari အား ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်၊ နံနက် ၁၀: ၀၀ နာရီအချိန်တွင် မြန်မာသံရုံး၊ ဗန်ကောက်မြို့၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာ-အီရန် နှစ်နိုင်ငံအကြား ရှိရင်းစွဲ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးသည့် ဆက်ဆံရေး ပိုမိုခိုင်မာအားကောင်းလာစေရေး၊ နှစ်နိုင်ငံ အပြန်အလှန် အကျိုးရှိစေမည့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု များ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ရေး၊ ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာ၌ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင် နိုင်ရေးတို့အတွက် ခင်မင်ရင်းနှီးစွာဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။