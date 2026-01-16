မြန်မာသံအမတ်ကြီးက နီပေါနိုင်ငံ၏ အဋ္ဌမမြောက် သံဃာ့နာယက ဥက္ကဋ္ဌတင်မြှောက်ပွဲ အခမ်းအနား တက်ရောက်ခြင်း

(၁၃-၁-၂၀၂၆၊ ကတ္တမန္ဒူး)
နီပေါနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးသန့်စင်သည် ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၀၁၀၀ နာရီအချိန်တွင် ကတ္တမန္ဒူးမြို့တော်ခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော နီပေါနိုင်ငံ၏ အဋ္ဌမမြောက် မြောက် သံဃာ့နာယကဥက္ကဋ္ဌ တင်မြှောက်ပူဇော်သည့်အခမ်းအနားသို့ အထူးဧည့်သည်တော်အဖြစ် တက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနားတွင် အဓိကဧည့်သည်တော်အဖြစ် ပညာရေးနှင့် သိပ္ပံနည်းပညာဝန်ကြီး Honorable Mr. Mahabir Pun က မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ မြန်မာသံအမတ်ကြီးက အထူးဧည့်သည်တော်အဖြစ် ဂုဏ်ပြုမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ရာတွင် မဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ ဆရာတော် Bhikkhu Bodhisen Mahasthavir အား နီပေါနိုင်ငံ၏ အဋ္ဌမမြောက် သံဃာ့နာယကဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တင်မြှောက်ပူဇော်ခံရခြင်း အတွက် ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူပူဇော်ပါကြောင်း နှင့် သံဃာ့နာယကဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်အဖြစ် ကြီးလေးသော တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ပြီး သာသနာ့အကျိုး ဆထက်သယ်ပိုးနိုင်ပါစေကြောင်း စသည်ဖြင့် ထည့်သွင်း လျှောက်ထားခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနားသို့ ဖိတ်ကြားထားသည့် သံဃာတော်များ၊ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ၊ သံရုံးကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဧည့်ပရိတ်သတ်များ စုစုပေါင်း (၅၀၀) ဦး ခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။