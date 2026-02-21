မြန်မာသံအမတ်ကြီးက စင်ကာပူသံအမတ်ကြီးမှ ဖိတ်ကြားသည့် နေ့လယ်စာ စားပွဲ တက်ရောက်

(၁၇-၂-၂၀၂၆ ရက်၊ အဘူဒါဘီ)
အာဆီယံကော်မတီ (အဘူဒါဘီ)၏ အလှည့်ကျ သဘာပတိ အဖြစ် ထမ်းဆောင်လျက် ရှိသည့် အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ၊ အဘူဒါဘီမြို့ရှိ စင်ကာပူနိုင်ငံသံရုံး သံအမတ်ကြီး H.E Mr. Kamal R Vaswani မှ တည်ခင်းသော နေ့လယ်စာ စားပွဲကို ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက်တွင် ၎င်းတို့ သံရုံး၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ နေ့လယ်စာ စားပွဲသို့ ယူအေအီးနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာ သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်ကျော်မင်းသည် အဘူဒါဘီမြို့ရှိ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ သံရုံးများမှ သံအမတ်ကြီးများ၊ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ တာဝန်ခံများ နှင့်အတူ ပါဝင် တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ နေ့လယ်စာ စားပွဲတွင် နိုင်ငံရေး၊ ကောင်စစ်ရေးရာနှင့် အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စ ရပ်များ၊ အာဆီယံကော်မတီ (အဘူဒါဘီ)မှ ဦးဆောင်ကျင်းပမည့် အာဆီယံ မိသားစုများ စုဝေးပွဲများနှင့် ပတ်သက်၍ သံအမတ်ကြီးများက အမြင်ချင်း ဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ ကြ ကြောင်း သိရှိရပါသည်။