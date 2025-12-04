မြန်မာသံအမတ်ကြီးက ကန်ချနာပူရီပြည်နယ် ခေတ္တအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် တွေ့ဆုံပြီး “ River Kwai Bridge Week and Red Cross Fair 2025” ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်

(၂၈-၁၁-၂၀၂၅ ရက်၊ ကန်ချနာပူရီမြို့)
ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ဇော်စိုးသည် ၂၈-၁၁-၂၀၂၅ ရက် ၁၆၀၀ နာရီတွင် ကန်ချနာပူရီပြည်နယ် ခေတ္တအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအား ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၌ သွားရောက်တွေ့ဆုံ နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။
တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်စဉ် မြန်မာသံအမတ်ကြီးနှင့် ခေတ္တအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ထားဝယ်မြို့နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ကန်ချနာပူရီမြို့တို့အကြား ညီအစ်မမြို့တော် တည်ထောင်ရေးအဆိုပြုထားသောကိစ္စ၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ကန်ချနာပူရီပြည်နယ်တို့အကြား နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ခရီးသွားကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ကန်ချနာပူရီပြည်နယ်၌ အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော မြန်မာအလုပ်သမားအရေးတို့နှင့် ပတ်သက်၍ အဓိက ဆွေးနွေး ပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။
ယင်းနေ့ညပိုင်းတွင် မြန်မာသံအမတ်ကြီးသည် ကန်ချနာပူရီမြို့၊ River Kwai Bridge ၌ ကျင်းပခဲ့သော River Kwai Bridge Week and Red Cross Fair 2025 ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ ကန်ချနာပူရီပြည်နယ် ခေတ္တအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်အတူ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
