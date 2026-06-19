မြန်မာသံရုံး၊ အော်စလိုမြို့ သံရုံးယာယီတာဝန်ခံက နော်ဝေနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သံတမန်ရေးရာ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ကောင်စစ်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အား သွားရောက်တွေ့ဆုံ (၁၆-၆-၂၀၂၆၊ အော်စလို)

မြန်မာသံရုံး၊ အော်စလိုမြို့ သံရုံးယာယီတာဝန်ခံ ဒေါ်ယဉ်ပိုမြတ်သည် ၁၆-၆-၂၀၂၆ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့ (၁၃၀၀) နာရီအချိန်တွင် နော်ဝေနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သံတမန်ရေးရာ၊ ယဉ်ကျေးမှု နှင့် ကောင်စစ်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Ms. Vibeke Rysst-Jensen အား နော်ဝေ အစိုးရအဆောက်အအုံ (Regjeringskvartalet) ၌ သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ထိုသို့ တွေ့ဆုံစဉ် သံရုံးယာယီတာဝန်ခံနှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တို့သည် မြန်မာနှင့်နော်ဝေ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအပေါ် ဆွေးနွေး အမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ပြင် နော်ဝေ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ နှစ်စဉ် ကြီးမှူးပြုလုပ်လေ့ရှိသော သံတမန်လေ့လာရေးခရီးစဉ်များ၊ နော်ဝေနိုင်ငံရှိ သံတမန်အသိုက်အဝန်း၏ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ဒေသန္တရထုံးတမ်းစဉ်လာ များနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ကြသည်။