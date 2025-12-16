မြန်မာသံရုံး၊ အဒစ်အဘာဘာမြို့မှ မြန်မာသံအမတ်ကြီးမှ အာဖရိကသမဂ္ဂမှ Deputy Chief of Staff ဖြစ်သူနှင့် သွားရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေး

(၁၂-၁၂-၂၀၂၅၊ အဒစ်အဘာဘာ)
အဒစ်အဘာဘာမြို့ရှိ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးအောင်မင်းဦးသည် အီသီယိုပီးယားနိုင်ငံရှိ အာဖရိကသမဂ္ဂအဖွဲ့မှ Deputy Chief of Staff ဖြစ်သူ Ambassador Moussa Mohamed Omar အား African Union Conference Center and Office Complex(AUCC) ၌ သွားရောက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
မြန်မာသံအမတ်ကြီးမှ Deputy Chief of Staff Ambassador Moussa Mohamed Omar အား ၎င်း၏ ရုံးခန်း၌ သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ဂျီဘူတီနိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအကြား သံတမန် ဆက်ဆံရေး ထူထောင်ရေး၊ အာဖရိကသမဂ္ဂနှင့် သံတမန်ဆက်ဆံရေးထူထောင်ရေးတို့အတွက် ဆွေးနွေး ပြောကြားခဲ့ပြီး Deputy Chief of Staff မှ အာဖရိကသမဂ္ဂနှင့် သံတမန်ဆက်ဆံရေး ထူထောင်နိုင်ရေး ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပြီး ဂျီဘူတီသံအမတ်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ရေး လိုအပ်သည်များကို ဆွေးနွေးအကြံပြု၍ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည် ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက် AU Deputy Chief of Staff ကို အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်း ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
