မြန်မာသံရုံး၊ လန်ဒန်မြို့၏ သံရုံးယာယီတာဝန်ခံ/သံအမတ် ဦးဝင်းဇေယျာထွန်း သည် ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက် ညနေပိုင်းတွင် လန်ဒန်မြို့ရှိ ထိုင်းသံရုံး၌ ကျင်းပသည့် အာဆီယံ-လန်ဒန်ကော်မတီ (ASEAN-London Committee – ALC) အစည်းအဝေး (၆/၂၀၂၆) ကို တက်ရောက်ခဲ့သည်။
အစည်းအဝေးတွင် အာဆီယံ-လန်ဒန်ကော်မတီ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ ဗြိတိန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ကမ္ဘောဒီးယားသံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Panha Tuot က ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ပထမ (၆) လအတွင်း အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းများ၊ ဆောင်ရွက်ရန် ကျန်ရှိသည့်လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး ဗြိတိန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ထိုင်းသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Nadhavathna Krishnamra ထံသို့ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန် လွှဲပြောင်းခဲ့သည်။
ထိုင်းသံအမတ်ကြီးက ၎င်းအနေဖြင့် အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူမည့်ကာလတွင် ဆောင်ရွက်သွားမည့် လုပ်ငန်းများအား ပြောကြားခဲ့ပြီး အာဆီယံ-လန်ဒန်ကော်မတီနှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံတို့အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေးကိစ္စရပ်များအပေါ် အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ယင်းနောက် ဖိလစ်ပိုင်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Teodoro L. Locsin Jr. မှလည်း ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေဖြင့် အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ မြန်မာသံရုံးယာယီတာဝန်ခံမှ နိုင်ငံတော်ခရီးစဉ်များ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ အာဆီယံနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများအပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာသံရုံး၊ လန်ဒန်မြို့မှ သံရုံးယာယီတာဝန်ခံ/သံအမတ် အာဆီယံ-လန်ဒန်ကော်မတီ အစည်းအဝေး (၆/၂၀၂၆) သို့ တက်ရောက် (၂၃-၇-၂၀၂၆၊ လန်ဒန်)
မြန်မာသံရုံး၊ လန်ဒန်မြို့၏ သံရုံးယာယီတာဝန်ခံ/သံအမတ် ဦးဝင်းဇေယျာထွန်း သည် ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက် ညနေပိုင်းတွင် လန်ဒန်မြို့ရှိ ထိုင်းသံရုံး၌ ကျင်းပသည့် အာဆီယံ-လန်ဒန်ကော်မတီ (ASEAN-London Committee – ALC) အစည်းအဝေး (၆/၂၀၂၆) ကို တက်ရောက်ခဲ့သည်။