မြန်မာသံရုံး၊ ရီရတ်ဒ်မြို့မှအခြားသော အာဆီယံသံရုံးများနှင့်အတူ “ ASEAN Family Day 2025” ပွဲတော်သို့ ပါဝင်ဆင်နွှဲ

(၁၅-၁၂-၂၀၂၅ ရက်၊ ရီရတ်ဒ်)
ရီရတ်ဒ်မြို့အခြေစိုက် အာဆီယံသံရုံးများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် အာဆီယံ-ရီရတ်ဒ် ကော်မတီ (ARC) ၏ အာဆီယံမိသားစုနေ့ပွဲတော် (ASEAN Family Day 2025) ကို ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက်(စနေနေ့) တွင် ရီရတ်ဒ်မြို့၊ သံတမန်ရပ်ကွက်ရှိ ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံသံရုံး၌ကျင်းပခဲ့ရာ အာဆီယံ သံရုံးများမှ သံအမတ်ကြီးများ၊ သံရုံး အကြီးအကဲများ နှင့် ၎င်းတို့၏ဇနီးများ၊ သံတမန် များနှင့် မိသားစုများ ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါသည်။ ယခုနှစ် အာဆီယံမိသားစုနေ့ပွဲတော်ကို ဘရူနိုင်းနိုင်ငံသံရုံးက ကြီးမှူးကျင်းပခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ အာဆီယံမိသားစုနေ့ပွဲတော်တွင် အာဆီယံ-ရီရတ်ဒ်ကော်မတီ (ARC) ဥက္ကဋ္ဌ ဘရူနိုင်းနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Harun Junid မှအဖွင့်မိန့်ခွန်း ပြောကြားခဲ့ ပါသည်။ မြန်မာသံရုံးအနေဖြင့် အာဆီယံမိသားစုနေ့တွင် ကျင်းပသည့် ပြိုင်ပွဲများ၊ လှုပ်ရှားမှုများတွင် တက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့ကြပြီး ကြက်ဆီထမင်း၊ သာကူကျိုတို့ဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ပြီး မြန်မာသံရုံးမိသားစုမှ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အဆို၊ အကများဖြင့် ပါဝင် ဖျော်ဖြေခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။