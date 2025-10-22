မြန်မာသံရုံး၊ ဗီယင်နာမြို့က ကြီးမှူး၍ အာဆီယံမိသားစုနေ့ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကျင်းပ

(၁၉-၁၀-၂၀၂၅ ရက်၊ ဗီယင်နာ)
ဩစတြီးယားနိုင်ငံ၊ ဗီယင်နာမြို့အခြေစိုက် အာဆီယံနိုင်ငံသံရုံး/အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ရုံးများ၏ အာဆီယံမိသားစုနေ့ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကို မြန်မာသံရုံးက ကြီးမှူးလျက် ၁၉-၁၀-၂၀၂၅ ရက်တွင် ဗီယင်နာမြို့ရှိ ဒိုနောင်းပန်းခြံ၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါပျော်ပွဲရွှင်ပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် အာဆီယံ-ဗီယင်နာကော်မတီ လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးမင်းသိမ်းနှင့် ဗီယင်နာမြို့တော်ဝန်ကိုယ်စားတက်ရောက်သည့် ဗီယင်နာမြို့၊ ဒိုနောင်းခရိုင်မြို့တော်ဝန်(အုပ်ချုပ်ရေးမှူး) Mr. Ernst Nevrivy တို့က နှုတ်ခွန်းဆက်စကားများ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် သံရုံးများအလိုက် သံအမတ်ကြီးများနှင့် သံရုံးယာယီတာဝန်ခံများ၊ သံရုံးဝန်ထမ်းများနှင့်မိသားစုဝင်များက သီချင်းများ၊ အကများဖြင့် သီဆိုဖျော်ဖြေခြင်း၊ အားကစားပွဲများ တွင် ပါဝင်ဆင်နွှဲခြင်း၊ အာဆီယံအစားအစာများဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။