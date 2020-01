မြန်မာသံရုံး၊ ဗီယင်ကျန်းမြို့က ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ (၇၂) နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ

(၂၂-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ဗီယင်ကျန်းမြို့)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ (၇၂) နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲအခမ်းအနား ကို လာအိုနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးကိုကိုနိုင် ကြီးမှူး၍ မြန်မာသံရုံး၊ ဗီယင်ကျန်းမြို့က ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်တွင် ၁၈၃၀ နာရီမှ ၂၀၃၀ နာရီထိ ဗီယင်ကျန်းမြို့ Don Chan Palace Hotel ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အခမ်းအနားသို့ လာအိုနိုင်ငံ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး H.E. Mr. Khammanh SOUNVILEUTH နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Mr. Thongsavanh PHOMVIHANE တို့က အဓိကဧည့်သည်တော် (Guests of Honour) များအဖြစ် တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး စွမ်းအင်နှင့် သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Mr. Thongphat INTHAVONG၊ စီမံကိန်းနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Mrs. Khamchan VONGSENEBOUN နှင့် မြန်မာ-လာအိုချစ်ကြည်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Chanthavong SENGAMADMONTY တို့က အထူးဧည့်သည်တော်များ အဖြစ် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် လုပ်ငန်းဆက်စပ် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် လာအိုနိုင်ငံ ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးမှ အကြီးအကဲများနှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ လာအိုနိုင်ငံအခြေစိုက် နိုင်ငံခြားသံရုံးများမှ သံရုံးအကြီးအကဲများနှင့် သံတမန်များ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများမှ အကြီးအကဲများ၊ လာအိုနိုင်ငံရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ မိတ်ဆွေများနှင့် လာအိုနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများအပါအဝင် ဧည့်သည်တော် စုစုပေါင်း ၂၀၀ ဦးခန့် တက်ရာက်ခဲ့ကြပါသည်။

အခမ်းအနားတွင် နှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်သီချင်းများ ဖွင့်လှစ်၍ အလေးပြုခြင်း၊ မြန်မာသံအမတ်ကြီးက ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောကြားခြင်း၊ နှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ၊ ပြည်သူများနှင့် တက်ရောက်သူများ အားလုံးအတွက် ဆုတောင်းမှုများ ပြုလုပ်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းနောက် တက်ရောက်လာကြသည့် ဧည့်သည်တော်များကို အာရှ၊ ဥရောပ အစားအစာတို့အပြင် မြန်မာ့ရိုးရာအစားအစာများဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။