မြန်မာသံရုံး၊ ဖနောင်ပင်မြို့မှ သံအမတ်ကြီးသည် LMC and Multilateralism: Challenges and Ways Forward for Shared Growth ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကျင်းပသည့် ဒေသတွင်း နှီးနှောဖလှယ်ပွဲသို့ တက်ရောက်

(၁၀-၇-၂၀၂၆၊ ဆီရမ်ရိ)
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးကျော်စိုးမင်းသည် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ စီစဉ်မှုဖြင့် ၉-၇-၂၀၂၆ ရက်မှ ၁၁-၇-၂၀၂၆ ရက်ထိ ဆီရမ်ရိမြို့တွင် ကျင်းပသည့် LMC and Multilateralism: Challenges and Ways Forward for Shared Growth ဒေသတွင်းနှီးနှောဖလှယ်ပွဲသို့ မြန်မာနိုင်ငံ မဟာဗျူဟာနှင့်နိုင်ငံတကာလေ့လာရေးအဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင် ဦးကိုကိုမောင် ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့်အတူ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲကို ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး H. E . Mr. MEAS Kim Heng က အဖွင့်မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ မဟာဗျူဟာနှင့်နိုင်ငံတကာလေ့လာရေးအဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင် ဦးကိုကိုမောင် က “နိုင်ငံရေးနှင့်လုံခြုံရေးရှုထောင့်” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပြုလုပ်သည့် စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွင်လည်းကောင်း၊ ဒေါ်ကယ်ရယ်အင်(န်)ချစ်သာ က “ယန္တရားရေးဆွဲပုံဖော်ခြင်းနှင့်မူဝါဒကိုက်ညီမှုစစ်ဆေးခြင်း” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပြုလုပ်သည့် ဆွေးနွေးပွဲတွင်လည်းကောင်း အဓိကဆွေးနွေးသူများအဖြစ် ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။