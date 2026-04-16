မြန်မာသံရုံး၊ နယူးဒေလီမြို့တွင် နှစ်သစ်ကူး မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော် အခမ်းအနား ကျင်းပ

(၁၃-၄-၂၀၂၆ ရက်၊ နယူးဒေလီ)
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၈၈ ခုနှစ်၊ မြန်မာ့ရိုးရာနှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုသောအားဖြင့် နှစ်သစ်ကူး မဟာသင်္ကြန် ရေသဘင်ပွဲတော်ကို ၁၃-၄-၂၀၂၆ ရက်(သင်္ကြန်အကြိုနေ့) နံနက်ပိုင်းတွင် နယူးဒေလီမြို့ရှိ မြန်မာသံရုံး ပရဝုဏ်အတွင်း ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
နှစ်သစ်ကူး မြန်မာ့ရိုးရာ မဟာသင်္ကြန်ရေသဘင်ပွဲတော်ကို အာဆီယံအဖွဲ့နိုင်ငံသံရုံးများမှ သံအမတ်ကြီးများနှင့် ဇနီးများ၊ အာဆီယံ-နယူးဒေလီကော်မတီ(ANDC)၏ လုပ်ငန်းအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ (ASEAN Ladies Circles-ALC)မှ အဖွဲ့ဝင်များ၊ နယူးဒေလီ မြို့တွင် သင်တန်းတက်ရောက်လျက်ရှိသော သင်တန်းသား/ သင်တန်းသူများ၊ မြန်မာအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ဖိတ်ကြားထားသည့် ဧည့်သည်တော်များ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ဦးမှ နှစ်သစ်ကူး ဆုမွန်ကောင်းနှင့် အမှာစကားပြောကြားပြီး အခမ်းအနားအား ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည်။ မြန်မာသံရုံးက မြန်မာ့ရိုးရာ မဟာသင်္ကြန်နှင့်မြန်မာ့သနပ်ခါးတို့ကို မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာ့ရိုးရာသနပ်ခါးသွေး၍ လိမ်းခြယ်ပြသခဲ့ရာ အမျိုးသမီး ဧည့်သည်တော်များကလည်း ဝင်ရောက်လိမ်းခြယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဆက်လက်၍ မြန်မာသံရုံးနှင့် မြန်မာစစ်သံရုံးတို့မှ ဝန်ထမ်းမိသားစုများ၊ သင်တန်းသူများက မဟာသင်္ကြန်အကအလှများဖြင့် မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် သီဆိုကပြဖျော်ဖြေခဲ့ပါသည်။
တက်ရောက်လာကြသည့် ဧည့်သည်တော်များအား သင်္ကြန်အစားအစာများဖြင့် တည့်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ပြီး အတာရေများ ပက်ဖြန်းကာ မဟာသင်္ကြန်ပွဲအား ပျော်ရွှင်စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ဆင်နွှဲခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။