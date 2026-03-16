မြန်မာသံရုံး၊ နယူးဒေလီမြို့၌ ASEAN-India Business Meet 2026 နှင့် Glory Excellence Awards အခမ်းအနားကျင်းပ

(၁၃-၃-၂၀၂၆ ရက်၊ နယူးဒေလီ)
မြန်မာသံရုံး၊ နယူးဒေလီနှင့် Maitry Peace Foundation တို့ ပူးပေါင်းစီစဉ်သည့် ASEAN-India Business Meet 2026 နှင့် Glory Excellence Awards အခမ်းအနားကို မြန်မာသံရုံး၊ နယူးဒေလီမြို့၌ ၁၃-၃-၂၀၂၆ ရက်နေ့ ၁၃:၀၀ နာရီမှ ၁၆:၀၀ နာရီအထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ လူမှုရေးရာ တရားမျှတမှုနှင့် အခွင့်အလမ်းဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Mr. Ramdas Athawale တက်ရောက်ချီးမြှင့်ခဲ့ပြီး၊ အာဆီယံနိုင်ငံများမှ သံတမန်များနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့မှ ထိပ်သီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် စုစုပေါင်း ၂၀၀ ဦးခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါ အခမ်းအနားကို မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ဦးနှင့် ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Mr. Ramdas Athawale တို့က ဆီမီးထွန်းညှိဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားအစီအစဉ်အရ မြန်မာသံအမတ်ကြီးနှင့် ဒုတိယဝန်ကြီးတို့က အဖွင့်အမှာစကားများ အသီးသီးပြောကြားခဲ့ပြီး ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် ထူးချွန်သည့် လုပ်ငန်းရှင်များအား Glory Excellence Awards ဂုဏ်ပြုဆုများ ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် ဆက်လက်ကျင်းပသည့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးမှုကဏ္ဍတွင်လည်း သံအမတ်ကြီး ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး အာဆီယံနှင့် အိန္ဒိယအကြား ကုန်သွယ်မှု လွယ်ကူချောမွေ့ စေရေး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဏ္ဍသစ်များ တိုးချဲ့ရေးနှင့်ဒေသတွင်း စီးပွားရေး ချိတ်ဆက်မှု ပိုမိုအားကောင်းလာစေရန် မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ၏ အရေးပါပုံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့်ကဏ္ဍများနှင့် အခွင့်အလမ်းများကို အကျယ်တဝင့်ဆွေးနွေးဖလှယ်ခဲ့ကြပြီး အာဆီယံနိုင်ငံများမှ ကိုယ်စားလှယ်များကလည်း ၎င်းတို့နိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ထို့ပြင် အခမ်းအနား အစီအစဉ်များအကြားတွင် ချစ်ကြည်ရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုကို ဖော်ပြသည့် ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်များကိုလည်း ထည့်သွင်းတင်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ယဉ်ကျေးမှုဖျော်ဖြေပွဲများတွင် အာဆီယံနှင့်အိန္ဒိယတို့၏ ရိုးရာအကအလှများဖြင့်လည်း တင်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ ASEAN – India Business Meet သည် အာဆီယံ-အိန္ဒိယ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအကြား ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုခိုင်မာစေရန်နှင့် နောင်အနာဂတ် အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက် လမ်းစသစ်များ ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။